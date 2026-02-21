Nonostante il cambio allenatore, il lavoro da fare per lo switch definitivo è ancora molto secondo il capitano dell'OM

Francesco Lovino Redattore 21 febbraio - 11:27

Una strada ancora molto lunga è quella che si presenta dinanzi agli occhi di mister Beye e del capitano Pierre-Emile Hojbjerg. Il loro Marsiglia è una squadra ancora fortemente appesantita dal recente burrascoso addio di Roberto De Zerbi e raccoglierne l'eredità sarà molto difficile.

Esordio da incubo per Beye. Hojbjerg... — Un 2-0 maturato nella prima mezz'ora di gioco e partita mai più riaperta. Nonostante il Marsiglia abbia creato chance per rimettersi in carreggiata, l'inizio di Habib Beye alla guida del club è da dimenticare. Il Brest è squadra da parte destra della classifica e una vittoria avrebbe potuto dare una scossa all'ambiente molto provato. Qui ricordiamo anche il caso curioso di Medhi Benatia, direttore sportivo del club.

Ha tuonato così Hojbjerg contro la sua squadra: "Dopo 20 minuti, quando abbiamo subito i due gol, abbiamo interrotto la partita" e proseguendo nel post-partita ai media: "Non devi parlare molto, devi lavorare molto. E assumertene le responsabilità. Quello che stiamo facendo ora non è abbastanza. La seconda parte di gara? Abbiamo avuto occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti."

La ricetta di Beye per il Marsiglia — "Il lavoro sarà globale", queste in sintesi le dichiarazioni del nuovo tecnico marsigliese. Fondamentale, in certi casi, toccare le giuste corde senza che nessuno si senta escluso dalle proprie responsabilità. Un monito importante per il prosieguo della stagione, dato che di obiettivi da raggiungere ce ne sono eccome.

"Quando dico oggi che dobbiamo ritrovare fiducia, sto cercando di liberarci di questa grande delusione. Lo faremo e poi lavoreremo, aumentando l'intensità della squadra perché se vogliamo guadagnare verticalità dovremo affrontare gare un po' più profonde", spiega Beye.

Il lavoro dunque sarà mentale senza dubbio, ma anche atletico. La squadra, a detta dell'allenatore del Marsiglia, merita gare più vibranti e accese, con delle risposte in termini di verticalità da trovare immediatamente sul campo.