Hansi Flick, in vista della gara di Champions League con lo Slavia Praga, ha presentato i temi della sfida. Tra il sogno non velato di vincere la competizione e l'addio a Ter Stegen, eccone alcuni spunti

Francesco Lovino Redattore 20 gennaio - 20:11

Ci siamo quasi. Sta tornando la Champions League con i suoi verdetti definitivi legati alla League Phase. Il maxigirone della competizione europea si completerà nel giro di una settimana e tante squadre cercano gli ultimi punti preziosi per centrare i rispettivi obiettivi. Il Barcellona di Hansi Flick è atteso da due gare apparentemente morbide con Slavia Praga e Copenaghen. Occorre vincerle entrambe per avere buone possibilità di terminare tra le prime 8.

Flick sul suo Barcellona: "Abbiamo ancora molto potenziale" — Hansi Flick, intervenuto in conferenza stampa nel pre Slavia Praga-Barcellona, ha annunciato con orgoglio la forza della sua squadra, a suo dire ancora incompiuta: "Penso che abbiamo ancora molto potenziale. In ogni partita cerchiamo di migliorare. Siamo una squadra molto giovane e tutti hanno ancora il potenziale per raggiungere un livello più alto."

Sulla competizione e la possibilità di ottimizzare le due partite rimanenti centrando gli ottavi diretti, così si è espresso il tecnico tedesco: "Questa è la Champions League e c'è sempre pressione, non solo per entrare tra i primi otto. Lo Slavia è una squadra che difende molto bene e la pressione è molto alta. Sono una squadra che vuole sempre attaccare. Sono una squadra che genera pericoli con le transizioni. La Champions League richiede sempre un livello alto da te. È un gioco difficile, ma siamo fiduciosi di poterlo fare. Abbiamo avuto tempo per prepararci per una partita di Champions League, perché l'ultima è stata a dicembre, e vogliamo vincere le due partite che ci restano. Vogliamo i 6 punti. La Champions League è un sogno per tutti. È l'obiettivo quando giochi per il Barça. Vincere questo tipo di titolo è l'obiettivo. Siamo pronti."

Il saluto a Ter Stegen e le parole su Bardghji — Interpellato su Ter Stegen, prossimo a trasferirsi al Girona, Flick ha fatto i migliori auguri al portiere tedesco: "Questa mattina Marc ci ha detto che sta andando a Girona. È un grande portiere e gli auguriamo il meglio. È un portiere magnifico e doveva giocare per poter andare ai Mondiali quest'estate."

Occhio infine alla possibile nuova presenza in campo per Roony Bardghji, pronto a sostituire Lamine Yamal, difeso così in conferenza da Flick: "Le partite che ha giocato le ha giocate molto bene. Quando è stato in campo ha giocato molto bene. La sua posizione non è facile perché è quella in cui gioca Lamine. Vedremo se gioca domani."