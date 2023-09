IPSE DIXIT – Allegri: “Dobbiamo fare una partita di grande tecnica”, Martin: “Fiduciosi”. E si becca il rosso

(Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium: "Dobbiamo fare una partita di grande tecnica. Berardi? Quest'estate ci sono state varie trattative ma noi abbiamo deciso di rimanere con questo gruppo di giocatori. Domani speriamo Berardi non faccia la solite prestazioni che fa con la Juve". Ipse dixit. Il più atteso decide di rispondere con un gol bellissimo per il 2-1 neroverde al 41' del primo tempo. Berardi rischia anche il cartellino rosso per un fallo su Bremer, ma al Mapei a festeggiare è la banda di Dionisi (4-2 finale con clamorosa autorete di Gatti). Per la Juve di Allegri un netto passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni...