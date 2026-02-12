derbyderbyderby calcio estero Ansia Messi, la Pulce si ferma per infortunio: a rischio la Finalissima contro la Spagna

Tra febbraio e marzo erano tanti gli impegni per l'ex Barcellona che rischia uno stop non cortissimo...
Negli USA suono l'allarme a pochissime settimane dall'inizio della MLS. Nelle zone di Miami c'è apprensione totale per Leo Messi. La Pulce, come riferito dal club, si è dovuto fermare per un problema muscolare che si trascinava da alcune amichevoli. Secondo alcune fonti americane si tratterebbe di un'elongazione muscolare che rende difficili anche le stime dei tempi di recupero, come ha affermato il tecnico Javier Mascherano.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva la partita amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Messi si ferma, anche l'Argentina in apprensione in vista della Finalissima

Impossibile il rientro in campo il 22 febbraio, quando l'Inter Miami esordirà in campionato contro il Los Angeles FC. A rischio invece la Finalissima della sua Argentina contro la Spagna in programma il 27 marzo. Un infortunio che rovina i piani della Pulce e rischia di mettere il fenomeno out per oltre un mese. Una tegola in più in un momento già abbastanza difficile, come riferito dallo stesso Messi e da Scaloni, nell'ultimo mese si erano fittiti i colloqui tra i due sul tema Mondiale, visto che l'ex Barcellona, al contrario di Cristiano Ronaldo, non ha ancora confermato la sua presenza.

KINGSTON, GIAMAICA - 13 MARZO: Lionel Messi #10 dell'Inter Miami CF controlla la palla durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup 2025 tra Cavalier SC e Inter Miami CF al Jamaican National Stadium il 13 marzo 2025 a Kingston, Giamaica. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Ritornando in America, a destare preoccupazione sono state le parole del tecnico Javier Mascherano: "Non sappiamo quando ritornerà Messi, ha un problema muscolare che si portava avanti da qualche amichevole e ieri non si è allenato. I tempi di recupero sono ancora del tutto incerti. Lo aspetteremo e speriamo di non perderlo per tanto tempo".

