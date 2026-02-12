Tra febbraio e marzo erano tanti gli impegni per l'ex Barcellona che rischia uno stop non cortissimo...

Negli USA suono l'allarme a pochissime settimane dall'inizio della MLS . Nelle zone di Miami c'è apprensione totale per Leo Messi . La Pulce, come riferito dal club, si è dovuto fermare per un problema muscolare che si trascinava da alcune amichevoli. Secondo alcune fonti americane si tratterebbe di un'elongazione muscolare che rende difficili anche le stime dei tempi di recupero, come ha affermato il tecnico Javier Mascherano .

Impossibile il rientro in campo il 22 febbraio, quando l' Inter Miami esordirà in campionato contro il Los Angeles FC . A rischio invece la Finalissima della sua Argentina contro la Spagna in programma il 27 marzo. Un infortunio che rovina i piani della Pulce e rischia di mettere il fenomeno out per oltre un mese. Una tegola in più in un momento già abbastanza difficile, come riferito dallo stesso Messi e da Scaloni, nell'ultimo mese si erano fittiti i colloqui tra i due sul tema Mondiale, visto che l'ex Barcellona, al contrario di Cristiano Ronaldo , non ha ancora confermato la sua presenza.

Ritornando in America, a destare preoccupazione sono state le parole del tecnico Javier Mascherano: "Non sappiamo quando ritornerà Messi, ha un problema muscolare che si portava avanti da qualche amichevole e ieri non si è allenato. I tempi di recupero sono ancora del tutto incerti. Lo aspetteremo e speriamo di non perderlo per tanto tempo".