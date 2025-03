Antalyaspor-Alanyaspor, il derby del Mediterraneo di Antalya con vista salvezza

Antalyaspor-Alanyaspor rappresenta tanto per i cittadini di Antalya, quinta città più popolosa della Turchia. Chiamato "Derby del Mediterraneo" per la posizione geografica in cui risiedono gli oltre un milione di abitanti, in realtà ha radici abbastanza recenti. Entrambe le squadre non stanno vivendo una stagione entusiasmante in campionato e sono poco sopra la zona retrocessione. Questo contribuirà a rendere più entusiasmante una partita sentita e in programma venerdì 28 marzo alle 14 presso l'Antalya Arena.