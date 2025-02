Arabia, Cristiano Ronaldo verso il rinnovo: c’è già l’accordo

L'impatto di Cristiano Ronaldo in Arabia

Cristiano Ronaldo ha dato il via al progetto Arabo, trasferendosi il 30 dicembre 2022. La sua esperienza fin qui è molto positiva, arricchita anche dalla Coppa dei Campioni araba per club. E, nonostante sia stato per un tempo limitato criticato a causa di una breve crisi di risultati dell'Al-Nassr, l'attaccante s'è sempre espresso in modo positivo, affermando più volte che gioca in una squadra che lo rende felice e in cui si sente bene. D'altronde non potrebbe non essere così, data gli incredibili dati realizzativi che Ronaldo continua a registrare: in 90 partite, infatti, l'ex campione d'Europa ha segnato 82 gol e fornito 19 assist, per un totale di 101 partecipazioni ai gol della squadra.