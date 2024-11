Continua il momento nero dell'Arabia Saudita: anche dopo l'esonero di Roberto Mancini i risultati non arrivano, un punto in due partite, ko anche con l'Indonesia

Vincenzo Bellino Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 17:08)

Periodo complicato per l'Arabia Saudita, che sta faticando e non poco nelle qualificazioni al Mondiale 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico. Nonostante la Federazione abbia deciso di esonerare Roberto Mancini, la situazione non è cambiata, anzi i risultati deludenti hanno compromesso il percorso verso la fase finale del torneo. L'incoraggiante pareggio contro l'Australia è stato vanificato dalla sconfitta contro l'Indonesia (0-2). Siamo sicuri che la colpa fosse realmente dell'ex Ct della Nazionale italiana?

Mancini, un'avventura travagliata — L'esperienza di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita non è mai decollata. L'ex Ct dell'Italia era stato scelto per portare qualità ed esperienza alla nazionale asiatica, ma i risultati non gli hanno dato ragione. Un'avventura, dunque, travagliata per l'allenatore italiano che di fatto, non è riuscito a riscattarsi dopo il fallimento della mancata qualificazione degli azzurrial Mondiale in Qatar, un episodio che ha parzialmente oscurato il suo straordinario successo all'Europeo 2020 (giocato nel 2021).

"Arabia? Sono dispiaciuto" — La Federazione saudita sperava che il tecnico italiano potesse replicare il suo modello vincente, ma il progetto si è arenato presto. Dopo una serie di partite deludenti e il crescente malcontento dell'ambiente, si è arrivati ​​alla separazione: “Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c'era del malcontento da ambo le parti”, ha dichiarato di recente il Mancio.

Al suo posto è stato scelto Hervè Renard, ma la situazione per il momento non è cambiata. Un punto in due partite per il Ct francese, attualmente in ultima posizione a quota 6 punti con Cina, Bahrain e Indonesia. Il 2° posto, occupato dall'Australia che garantisce la qualificazione diretta al Mondiale dista un punto; al Giappone, invece, primo con 16 punti manca solo l'aritmetica certezza.