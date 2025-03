Premier League, Coote sospeso dalla UEFA e al centro di una nuova vicenda

"Ha screditato noi e il mondo del calcio"

Continua il momento delicato per David Coote. Dopo essere stato licenziato dalla PGMOL, l'organizzazione responsabile della direzione di gara in Inghilterra, a seguito della pubblicazione di un video online in cui lui e amici facevano osservazioni denigratorie su Klopp, per lo stesso motivo l'arbitro inglese non potrà più arbitrare una partita di competizioni europee fino al 30 giugno 2026. Così ha deciso l'UEFA poiché il comportamento del direttore di gara avrebbe “Screditato lo sport del calcio e la UEFA in particolare”. Ma i guai non sono finiti qui. La UEFA ha avviato un'inchiesta sul 42enne dopo la diffusione di un video in cui, apparentemente, lo si vede sniffare una dose di polvere bianca. L'episodio si sarebbe verificato durante l'ultima edizione degli Europei in Germania. Inoltre, la sua condotta sarebbe oggetto di indagine anche da parte della Football Association, in seguito alla sua presunta anticipazione dell’ammonizione di un giocatore prima di una specifica partita. Arbitro dal 2018, David Coote ha diretto ufficialmente 112 partite in Premier League, ma ora la sua carriera potrebbe essere giunta al capolinea...