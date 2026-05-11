Paulo Dybala è tornato al centro delle attenzioni mediatiche del mondo del calcio. Purtroppo, il suo assist contro il Parma ha poco a che fare con le discussioni relative a lui. Ieri si sono agitate le acque del calciomercato con le sue dichiarazioni fumose sul futuro in giallorosso. Si parla della volontà del calciatore di tagliarsi l'ingaggio per rimanere a Roma e rimandare ancora un trasferimento in Argentina. Tutto rimane in una grossa nebbia e questo nodo verrà sciolto solo tra qualche settimana.

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Paulo Dybala dell'AS Roma viene sfidato da Mateo Pellegrino del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Oggi era il giorno limite per inviare le rose di pre-convocati per il Mondiale americano. Lionel Scaloni ha prontamente provveduto a spedire la propria e sono parecchie le sorprese nella lettura dei nomi.

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Paulo Dybala non parteciperà ai Mondiali 2026

Il existe un monde très probable dans lequel Paulo Dybala prend sa retraite en ayant joué 𝗦𝗘𝗨𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝟯 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 dans sa carrière ! 😳🇦🇷



Le milieu offensif de 32 ans ne figure même pas dans la pré-liste de 55 joueurs… pic.twitter.com/otoM9P33p2 — Footballogue (@Footballogue) May 11, 2026

All'interno del listone promosso dal tecnico campione del mondo, mancano proprio il nome e il cognome di Paulo Dybala. I guai fisici continui non gli permettono una convocazione con la Seleccion dal 2024 e sono il principale motivo della mancata chiamata Mondiale. La Joya infatti non avrà la possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2022, quando partecipò attivamente al percorso dell'Argentina. Dybala subentrò solo in semifinale (74') e in finale nei tempi supplementari, giusto in tempo per salvare un'azione dell'indemoniato Mbappé e segnare il secondo rigore della lotteria. La terza presenza nella competizione intercontinentale è datata 21 giugno 2018, una breve comparsata nella debacle contro la Croazia. Il rapporto fra l'ex Juve e la propria nazionale è sempre stato complicato. Il suo ruolo non è mai stato chiaro, sempre all'ombra di Leo Messi e i numeri ne hanno risentito con le sole 40 presenze e i miseri 4 gol.

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Tuttavia, non mancano le figure italiane all'interno della lista. A rappresentare la Serie A ci sono il compagno di reparto Matias Soulé, Lautaro Martinez, il duo comasco Nico Paz e Maximo Perrone ed infine le due punte Mateo Pellegrino e Santiago Castro. Di essi, solo Lautaro è certo di andare nei 26 del Mondiale, con la variabile Nico Paz da tenere in conto.

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