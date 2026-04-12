Il difensore aveva gridato "c'è una bomba" provocando subito il panico. Di seguito è stato fatto scendere in manette tra gli insulti dei passeggeri

Mattia Celio Redattore 12 aprile - 13:25

Come spesso si dice "lo scherzo è bello finché dura poco". Ebbene, sembra proprio che Emiliano Endrizzi abbia superato ogni limite perché quello che è successo all'aeroporto internazionale ‘Horacio Guzman' di Jujuy, in Argentina, ha davvero dell'incredibile. Il giocatore del Gimnasia y Esgrima de Jujuy è stato fatto scendere dall'aereo in manette per uno scherzo tutt'altro che simpatico.

Argentina, follia di Emiliano Endrizzi: grida "bomba" in aereo e viene arrestato — Emiliano Endrizzi l'ha davvero combinata grossa. Il giocatore del Gimnasia y Esgrima de Jujuy, squadra militante nella seconda divisione argentina, è stato protagonista di uno scherzo finito male. Come riportato dai quotidiani locali, il classe '94 si stava imbarcando su un aereo insieme ai compagni di squadra per la trasferta contro l'Agropecuario per il nono turno della Primera Nacional, quando al momento del decollo, ha pensato di giocare, appunto, uno scherzo. Almeno nella sua testa.

All'improvviso, il difensore si è messo ad urlare "c'è una bomba nell'aereo" scatenando immediatamente il panico tra i passeggeri all'interno del velivolo. Subito, come da prassi, è scattato il protocollo di sicurezza con l'immediata evacuazione e l'intervento di sicurezza delle forze dell'ordine. Data la situazione, il volo è stato bloccato con grande rabbia dei passeggeri.

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Una volta saputo che la "bomba" era tutta una farsa, tutti hanno inveito contro il giocatore che, a sua volta, è stato fatto scendere dall'aereo in manette. L'ipotesi scherzo è quella più accreditata ma ovviamente il 32 enne andrà incontro ad una pesantissima sanzione per il suo scherzo poco... divertente. A seguito del fatto poco piacevole la squadra ha emesso un comunicato nel quale ha posto le sue scuse per la condotta di Endrizzi e la piena disponibilità a collaborare.

Il comunicato — "Il Gimnasia y Esgrima de Jujuy comunica che, durante un volo Flybondi programmato per il trasporto della squadra professionistica a Buenos Aires per la partita di domenica contro l'Agropecuario de Carlos Casares, sono scattati i protocolli di sicurezza aeroportuale a causa di un incidente a bordo del velivolo. Di conseguenza, le autorità competenti sono intervenute, seguendo le procedure stabilite dall'aviazione civile e in coordinamento con gli enti preposti. La situazione è attualmente al vaglio della magistratura federale per accertare i fatti.

Il Club dichiara espressamente che, se confermato, si tratterebbe di un atto del tutto individuale, estraneo ai valori e alla condotta promossi dalla società. Il Club esprime la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità per un rapido chiarimento dei fatti e attende le decisioni che verranno prese al fine di valutare, se necessario, eventuali provvedimenti interni".