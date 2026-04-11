Non c'è stata storia per l'Argentina Under 17, che ha perso con un sonoro 3-0 contro gli eterni rivali del Brasile in una sfida decisiva per la qualificazione al mondiale Under 17 dal finale infuocato e che farà sicuramente discutere.

Luigi Mereu 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 15:10)

Non si placano le polemiche dopo il rovente 3-0 (Riquelme con una doppietta al 16'e al 39', mentre Silva 89' ha chiuso il match) con cui il Brasile ha travolto l'Argentina nel girone finale del Sudamericano Under 17. Se il campo ha emesso un verdetto netto, il fischio finale ha dato il via a una serie di eventi che potrebbero avere pesanti ripercussioni disciplinari per entrambe le federazioni.

Disordini e indagini, cosa rischia l'Argentina — Il finale della sfida all'Estádio Ameliano Villeta è stato segnato da una violenta rissa che ha coinvolto giocatori e membri degli staff tecnici. La tensione è salita alle stelle non solo per il risultato, ma anche per le gravi accuse di comportamenti discriminatori denunciate dalla delegazione brasiliana. La CONMEBOL ha già acquisito i referti arbitrali e i filmati della serata. Si attendono squalifiche pesanti per i protagonisti degli scontri. Particolare attenzione è rivolta ai gesti offensivi segnalati nel post-partita. Se confermati, potrebbero portare a multe salate e turni di squalifica del campo per la Federazione argentina.

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Nonostante la pesante sconfitta, il cammino dell'Argentina non è ancora compromesso, ma il margine di errore si è azzerato. Mentre il Brasile festeggia la qualificazione matematica alla Coppa del Mondo FIFA Under 17, i ragazzi argentini devono guardare alla classifica del girone finale. Per non dipendere dai risultati degli altri campi e per ripulire l'immagine dopo la rissa, vincere l'ultimo incontro è fondamentale per chiudere il podio del torneo. Nell'ultima giornata, l'Argentina affronterà la Bolivia, mentre il Brasile se la vedrà con il Venezuela allo stadio Ameliano di Villeta.