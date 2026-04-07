La rivelazione è arrivata in diretta televisiva, attraverso un video messaggio inviato dal suo compagno

Michele Massa 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 13:02)

Negli ultimi anni sempre più calciatori hanno deciso di affrontare una tematica sempre molto chiacchierata, ovvero quella dell'omosessualità. Spartiacque in Europa è sicuramente stato Jakub Jankto, che ai tempi del Cagliari aveva ammesso di avere una relazione con un altro uomo. Il ceco, oggi una vera e propria star dei social per i suoi esilaranti video su Tik-Tok dove risponde senza remora alle domande dei fans, ha dato coraggio a molti di fare coming-out. L'ultimo esempio arriva dall'Argentina e si tratta di Nacho Lago, attaccante del Colon de Santa Fe.

Nacho Lago fa coming-out, l'attaccante annuncia la relazione col suo compagno sui social — L'attaccante del Colon non sta vivendo un momento semplicissimo a seguito di un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco da più di qualche settimana. Tutt'altro umore invece si può dire nella sua vita privata. Nel weekend di Pasqua, il calciatore ha annunciato tramite una storia sui propri canali social la relazione con un uomo.

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Il tutto però era partito già da qualche ora prima, con l'attaccante ospite di un programma tv argentino, dove il calciatore rispondeva ad una serie di domande sportive fatte dai due giornalisti. All'improvviso però la sorpresa, uno dei due conduttori manda in onda un video-messaggio del compagno di Nacho Lago, dove in qualche secondo descrive tutto l'amore che prova per il suo fidanzato. Rientrati in diretta, l'attaccante visibilmente commosso ha ammesso di star vivendo una relazione con lui, confermandolo poi qualche ora dopo con una storia su Instagram.

La notizia è rapidamente diventata virale, è il primo coming-out fatto in Argentina e secondo alcuni giornalisti non potrebbe essere l'ultimo. Nel mentre Nacho Lago ora potrà vivere una "nuova vita", senza un peso che si portava da tanto dentro e che finalmente è riuscito ad esprimere, regalando una gioia a tante persone che un giorno, specialmente in Argentina, potranno vederlo come un vero e proprio esempio.