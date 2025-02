Dopo 13 anni, l'allenatrice Sonia Bompastor, ha rivelato la propria relazione segreta con Camille Abily, ex compagna di squadra al Lione, nonché membro del suo attuale staff al Chelsea.

"Crescere, sentirsi attratta da una donna, non sapere cosa stia succedendo, non capire cosa stia accadendo, non avere risposte né persone intorno a cui poter parlare di questo argomento non è facile". Con queste parole, l'allenatrice Sonia Bompastor ha rivelato la propria relazione segreta con l'ex compagna di squadra Camille Abily, oggi sua assistente sulla panchina del Chelsea.

Dal calcio all'amore, tutto insieme per 13 anni, ma in segreto: la storia di Bompastor e Abily — Un'amore che dura da ben 13 anni, ma che è stato tenuto nascosto fino a pochi giorni fa, non senza difficoltà. "Con il senno di poi, viste le diverse esperienze che abbiamo vissuto, ci siamo dette che avremmo dovuto rivelarlo sin dall'inizio" ha ammesso Bompastor, intervistata da L'Équipe in occasione dell'uscita della sua autobiografia, intitolata Une vie de foot (dal francese, "Una vita di calcio").

Proprio al suo interno, Sonia ha deciso di raccontare per la prima volta la verità riguardo il legame con Camille: "È stato un segreto davvero difficile da mantenere. Rivelare la nostra vita insieme, la nostra relazione, dopo questi 13 anni di bugie è ancora un tema su cui tutt'oggi non ci sentiamo completamente a nostro agio. Siamo piuttosto riservate e ci piace avere una vita del tutto normale".

"C'è la modestia, l'autoaccettazione. Eravamo comunque due giocatrici molto conosciute. Eravamo già associate a molte cose" ha continuato Camille Abily, anche lei presente durante l'intervista, seduta accanto a Sonia per sostenerla.

Nonostante il segreto, le due ex calciatrici hanno quattro figli insieme, di età compresa tra 3 e 9 anni. A tal proposito, Abily ha voluto ringraziare i loro cari per la discrezione mostrata sulla questione: "Tutti quelli che ci circondano, i nostri figli, lo sanno, non c'è alcun problema, ma non sarò io la prima a dirlo a qualcuno che non lo sa".

"Camille non è mia moglie al lavoro, rimane la mia assistente" ha voluto precisare Bompastor, aggiungendo infine: "Se lo chiedete agli altri membri dello staff, sono sicura che non sembrerà così ovvio che siamo una coppia".

La carriera della coppia, vincente dentro e fuori dal campo — A livello prettamente professionale, invece, il successo della coppia era sempre stato sotto gli occhi di tutti. Entrambe centrocampiste di ruolo, oltre che vicine anagraficamente (classe 1980 l'allenatrice e classe 1984 l'assistente), hanno condiviso la maglia della Francia femminile per gran parte della propria carriera.

Parlando di club, invece, hanno vissuto assieme ben 6 stagioni a Lione tra il 2006 e il 2013, vincendo in ogni occasione il titolo nazionale. Nel loro palmarès "congiunto", anche 3 Coppe nazionali e, soprattutto, 2 Champions League, ma non finisce qui.

Appesi gli scarpini al chiodo, Sonia ha iniziato la propria carriera da allenatrice a Lione nel 2021, dove ha ritrovato Camille, assistente nello staff dell'OL già dal 2019.

Il duo è dunque riuscito a replicarsi anche fuori dal rettangolo di gioco, aggiungendo alla propria cabina dei trofei altri 3 campionati, una Coupe de France e una Champions League in sole 3 stagioni, prima di firmare un contratto quadriennale con il Chelsea.

La nuova vita a Londra — Adesso, sulla panchina delle Blues dallo scorso 29 maggio, la loro striscia vincente appare destinata a continuare. Al loro debutto assoluto in Inghilterra, difatti, Bompastor e Abily stanno letteralmente dominando la Women's Super League.

Con 13 vittorie e un solo pareggio nei 14 match disputati finora, la loro squadra è inevitabilmente la grande favorita per il titolo. Un rendimento straordinario che è valso all'allenatrice il premio di "Miglior Manager del mese" per 3 volte su 5.

Stesso discorso nella UEFA Women's Champions League, dove si sono qualificate in totale scioltezza all'imminente fase ad eliminazione diretta. Dopo aver vinto tutte e 6 le partite del girone B, concedendo solamente un gol e segnandone addirittura 19, il Chelsea se la vedrà ora con le connazionali del Manchester City nei quarti di finale della massima competizione europea femminile, da loro mai vinta prima d'ora.

Per il momento, dunque, la scelta di trasferirsi oltremanica sembrerebbe aver avuto un impatto del tutto positivo sulla coppia, non solo in ambito lavorativo. Come confermato da Sonia, è stata proprio la recente esperienza in Inghilterra a spingerle a rivelarsi al mondo: "La diversità è molto più accettata a Londra. Ho pensato anche che fosse un buon momento per lasciare un segno per i miei figli".