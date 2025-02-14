Ruggero Gambino

Redattore

Nato a Catania nel 2002, sono diventato ufficialmente un giornalista solo 23 anni dopo, ma in cuor mio è come se lo fossi sempre stato. Il mio amore per lo sport mi ha portato fin qui, sviluppando un’attenzione particolare alla narrazione degli eventi e all’analisi dei contesti contemporanei, dentro e fuori dal campo. Al centro del mio lavoro c’è inoltre un forte interesse per il contesto mediale, inteso come naturale evoluzione di questa stessa pratica professionale. Cerco di portare curiosità, divulgazione e pensiero critico in ogni mio singolo articolo, ma anche nella vita di tutti i giorni.