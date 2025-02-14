Ruggero Gambino

Fiorentina-Verona, dove vedere la gara LIVE in diretta tv e in streaming
Dove vedere LIVE la sfida
Nato a Catania nel 2002, sono diventato ufficialmente un giornalista solo 23 anni dopo, ma in cuor mio è come se lo fossi sempre stato. Il mio amore per lo sport mi ha portato fin qui, sviluppando un’attenzione particolare alla narrazione degli eventi e all’analisi dei contesti contemporanei, dentro e fuori dal campo. Al centro del mio lavoro c’è inoltre un forte interesse per il contesto mediale, inteso come naturale evoluzione di questa stessa pratica professionale. Cerco di portare curiosità, divulgazione e pensiero critico in ogni mio singolo articolo, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Dove vedere LIVE la sfida
Scopri come seguire in diretta la sfida del prossimo turno di Serie A
Le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa
L'analisi del tecnico
Gli incroci chiave del derby del Nord di Londra
L'analisi delle due squadre
L'emergenza della squadra di Conte
Una squadra ricca di talenti
La Polonia si affida agli "italiani" contro l'Olanda
L'analisi della rivale di domani sera
Dove seguire il derby lombardo di Serie B, LIVE in streaming e in tv
L'analisi della prima stagione di Mourinho in Turchia
Dove seguire il derby campano di Serie B, LIVE in streaming e in tv
Dove seguire il derby di Londra in TV e in streaming
Dove seguire il Merseyside Derby
Visto il 2-2 dell’andata, si preannuncia una sfida apertissima domani sera, domenica 23 marzo, alle 20:45, quando Spagna e Olanda si affronteranno nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations…
Le parole dell'allenatore dopo la partita con la Roma
Le parole del tecnico degli Spurs
Le parole dell'attaccante biancoceleste dopo la sfida contro il Milan
I voti di Milan-Lazio.
L'ex manager del Manchester United ha deciso che non tornerà ad allenare prima della prossima stagione.
Le due ex calciatrici hanno rivelato il loro amore
L'allenatore ha elogiato la prestazione del centrocampista spagnolo dopo la doppietta di oggi
L'inaspettata passione per la popstar