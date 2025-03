Proprio come allora, le Vespe si ritrovano in piena zona play-off , più precisamente al 6° posto a 46 punti . Arrivati a 7 giornate dal termine della regular season, la formazione di Guido Pagliuca può dunque continuare a sognare di raggiungere il suo storico obiettivo: la prima promozione in Serie A , appena un anno dopo la promozione dalla Serie C . Dopo le due vittorie consecutive ai danni di Cesena e Modena , un'eventuale vittoria nel match di sabato gli permetterebbe di consolidare il proprio vantaggio sul Bari , nono appena fuori dalle posizioni valide per le qualificazioni agli spareggi. Allo stesso tempo, vorrebbe dire compromettere le speranze di salvezza degli storici rivali campani.

Retrocessa soltanto lo scorso anno dalla Serie A, la Salernitana rischia infatti di seguire il percorso inverso della Juve Stabia e di scendere in Serie C nel giro di due stagioni. Attualmente, la squadra di Roberto Breda si ritrova infatti alla penultima posizione in classifica con soli 30 punti, seppur a -2 dai play-out e a -4 dalla permanenza diretta in Serie B. Nonostante l'evidente delusione della piazza, l'allenatore ha però risposto a testa alta alle critiche arrivate dopo l'ultima sconfitta in casa contro il Palermo. Al termine della gara, ha infatti dichiarato di non avere alcuna intenzione di dimettersi, anche se il suo posto in panchina rimane tutt'altro che certo. In tale ottica, una vittoria nell'imminente derby sarebbe fondamentale per risollevare il morale dell'ambiente granata.