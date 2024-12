La Juve Stabia si aggiudica il Derby: vittoria per 2-1 all’Arechi di Salerno

Salernitana-Juve Stabia finisce a favore degli ospiti: la squadra di Pagliuca si aggiudica il derby campano e rimane in alta classifica agganciando Cremonese e Cesena, che sarà al Menti domenica prossima; la Salernitana, invece, deve fare meglio.

Michele Bellame Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 19:19)

dallo Stadio Arechi di Salerno, Michele Bellame — 10761 spettatori presenti all'Arechi di Salerno: ne saranno felici però gli sparuti tifosi ospiti occorsi all'impianto salernitano, che hanno assistito alla seconda vittoria consecutiva della Juve Stabia. La squadra di Pagliuca si aggiudica il posticipo della domenica di serie B, ed aggancia al sesto posto la Cremonese ed il Cesena. La Salernitana, invece, spreca un'occasione propizia per provare ad uscire dalla zona retrocessione, ma la squadra di Colantuono resta negli abissi della cadetteria. Il prossimo turno sarà contro il Brescia, venerdì sera all'Arechi, invece la Juve Stabia ospiterà il Cesena al Menti per una sfida da alta classifica.

Derby gialloblù: la Juve Stabia sbanca Salerno — L'aria di contestazione che accompagna la Salernitana non viene scacciata neanche dall'emozione del derby contro la Juve Stabia: la società presieduta da Iervolino, è nel mirino delle più aspre critiche dei tifosi già dalla retrocessione in cadetteria. I tifosi scelgono di rinunciare al primo quarto d'ora della partita e di entrare in ritardo. Fortunati, perché non hanno visto il gol di Adorante della Juve Stabia, che sblocca il risultato dopo circa sette minuti: le vespe approfittano di una palla persa dai granata dopo un calcio d'angolo a loro favore, partono in contropiede, ed il numero 9 gialloblù non sbaglia di fronte a Sepe, capitano e portiere della Salernitana. Sempre Adorante torna ad essere pericoloso al quarto d'ora, ma la sua girata in scivolata finisce alta sopra la traversa.

La Salernitana reagisce, timidamente, affidandosi a qualche palla lunga che Simy non sempre riesce a trasformare in azioni pericolose: succede al 21', quando l'attaccante nigeriano colpisce debolmente di testa, ma Thiam para agevolmente. Alla mezzora, ci prova prima Maggiore, ma Thiam devia in corner. Gradualmente, prima del duplice fischio, la Salernitana guadagna metri di campo, ma la squadra di Pagliuca resiste bene e non sembra soffrire particolarmente degli attacchi granata, tant'è che va vicina al raddoppio sempre con Adorante, fermato all'ultimo momento da Jaroszynski. Però, con fiducia, la squadra di Colantuono si fa vedere con più convinzione nella metà campo della Juve Stabia. I padroni di casa sfiorano il pareggio dopo un'uscita a vuoto di Thiam, dopo un cross di Verde, e poi lo ottengono durante il primo minuto di recupero: ripartenza dei granata, Simy serve benissimo Amatucci in area, che rientra, prova il destro, ed è fortunato nel trovare una deviazione decisiva di Ruggero.

Il secondo tempo inizia bene per la squadra di casa: Verde, al sesto minuto, va vicino al gol del vantaggio. La squadra di casa ha un altro piglio: gioca meglio rispetto alla squadra ospite, che però non disdegna di attaccare. All'ora di gioco, il primo cambio: esce Maggiore della Salernitana ed entra Hrustic. Proprio il neo entrato guadagna un buon fallo a centrocampo, con relativa ammonizione del capitano Buglio della Juve Stabia. Dopo pochi minuti, intervento su Soriano da parte di Varnier: i granata protestano, ma l'intervento è pulito e non c'è bisogno di revisione var. Dal capovolgimento di fronte, la Juve Stabia guadagna un calcio d'angolo, senza rendersi pericolosa. Anche la squadra ospite fa il suo primo cambio: esce Fortini ed entra . La Juve Stabia ci crede mentre la Salernitana non riesce più a rendersi pericolosa come all'inizio della ripresa.

L'azione più importante è proprio della squadra ospite, che va in vantaggio con Candellone: imbucata dalla sinistra di Sepe, tiro potente dell'attaccante ospite che esulta sotto la curva ospite. Candellone è alla terza segnatura consecutiva, dopo Cittadella e Sudtirol. Poco dopo, un'altra segnatura sempre della Juve Stabia: rete di Adorante, ma c'è posizione di fuorigioco. L'arbitro fischia, check silente del var, che annulla il gol. La Salernitana di contro opera altri cambi: Wlodarczyk entra al posto di Simy.

Corrono le vespe, la velocità delle fasce laterali è un pericolo costante per la difesa dei granata, che poco prima del 75' allontana un altro cross radente di Mussolini, sempre dalla sinistra, come il secondo gol ospite. Spinge la Salernitana: calcio d'angolo su tiro deviato da Adorante, ma l'azione è sprecata. Poco dopo, fallo laterale, palla in area ospite, fallo di Tongya, e calcio di punizione per la Juve Stabia. E' una partita che si anima nel finale: soltanto grazie allo schiaffo della rete di Candellone, la Salernitana sta insistendo a trovare il gol.

La contestazione e la gioia: i due volti del derby campano — Fischi per la Salernitana, applausi per la Juve Stabia. Nel secondo tempo, la squadra di Colantuono non si è resa mai veramente pericolosa, invece i gialloblù hanno capitalizzato quanto seminato durante tutti i novanta minuti. Tanto da recriminare in casa granata, che al termine di questa partita rimane ancora in piena zona retrocessione. Le premesse di inizio stagione erano ben diverse. Di contro, la Juve Stabia, è sorprendentemente e meritatamente in alta classifica.

Salernitana-Juve Stabia finisce 1-2: alla rete di Adorante dopo sette minuti, risponde il pareggio fortunoso di Amatucci; nel secondo tempo, segna Candellone per il risultato finale.