Salernitana-Juve Stabia: il prepartita del derby campano di Serie B

Salernitana-Juve Stabia arriva alla diciassettesima giornata di Serie B: come vivono le due squadre il pre partita del derby campano di serie B, che va in scena per la quaantacinquesima volta

Michele Bellame Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 16:55)

Questa stagione della cadetteria è al giro di boa, manca poco per la fine del girone d'andata. Alla diciassettesima giornata, il calendario ha riservato il derby campano fra Salernitana e Juve Stabia. Le due campane, sono distanti nelle posizioni in classifica, ma non nei punti: ci sono nove posizioni di distanza, fra le vespe che sono al settimo posto, e l'ippocampo che si trova sedicesimo, ma i punti di differenza sono appena cinque.

Salerno e Castellammare si preparano al quarantacinquesimo derby — La Salernitana aspetta che faccia effetto la cura Colantuono, richiamato per l'ennesima volta alla guida della squadra granata. Ad inizio stagione, la proprietà Iervolino aveva puntato su Martusciello, che non ha mantenuto le aspettative di alta classifica, anche considerando un calciomercato non proprio soddisfacente. La Juve Stabia, invece, ha mantenuto saldo mister Pagliuca dopo la stravittoria del girone C in serie C, e punta alla permanenza dopo qualche anno di lontananza. Inoltre, la squadra gialloblù ha in organigramma la prestigiosa Brera Holdings, che affiancherà da oggi il presidente Andrea Langella.

Qui Salernitana, Colantuono: "Il pubblico ci darà una mano" Alla vigilia del derby con la Juve Stabia, il tecnico granata Stefano Colantuono ha espresso grande determinazione. Ha sottolineato l'importanza della continuità nei risultati, essenziale per affrontare il periodo intenso di partite. Ha poi ribadito che il supporto dei tifosi sarà fondamentale, definendo il pubblico di Salerno come il "dodicesimo uomo" della squadra.

Colantuono ha parlato anche della Juve Stabia, definita una squadra forte, neopromossa, con un gioco dinamico e intenso, ma ha assicurato che la squadra è pronta a combattere. Ha osservato che, al di là del Sassuolo, tutte le squadre sono molto equilibrate e ogni partita sarà una sfida da affrontare con il massimo impegno.

Sui recenti eventi legati al presidente Danilo Iervolino, ha espresso solidarietà, confermando la fiducia nella sua capacità di superare il momento difficile. Ha anche ribadito l'importanza di mantenere unita la squadra e concentrata sugli obiettivi.

Colantuono ha elogiato le qualità di Simy, che merita di guidare l'attacco, mentre Hrustic e Maggiore sono visti come giocatori di grande valore. La decisione su chi schierare dipenderà dalle caratteristiche degli avversari. Nonostante le assenze, ha confermato che la squadra è compatta e determinata, con la vittoria sulla Carrarese che ha dato ulteriore fiducia.

Infine, ha parlato di Tongya, un giocatore interessante in grado di ricoprire vari ruoli, e di Franco, prezioso per giocare tra le linee. Per Njoh, ha sottolineato la necessità di valutare le sue condizioni fisiche per evitare rischi.

Qui Juve Stabia, Pagliuca: "Saremo umili e determinati" In vista del derby contro la Salernitana, mister Pagliuca ha espresso le sue riflessioni sulla partita e sulla situazione della Juve Stabia. Ha sottolineato la difficoltà dell'incontro, ma ha confermato la fiducia nel gruppo: "Affrontiamo una squadra importante, ma siamo consapevoli della qualità della nostra squadra".

Riguardo ai rinnovi di Leone e Piscopo, ha elogiato la loro professionalità e le loro qualità umane. Sui tifosi, ha espresso rammarico per la loro assenza in trasferta, ma ha ribadito che la squadra giocherà per loro, pur sapendo che sono con il cuore.

Pagliuca ha anche parlato della collaborazione con la Brera Holding, esprimendo fiducia nel presidente per il futuro della Juve Stabia, mentre ha commentato il cambio di allenatore tra Martusciello e Colantuono, riconoscendo l'esperienza del nuovo tecnico avversario.

Per quanto riguarda gli indisponibili, ha confermato l'assenza di Maistro e ha messo in dubbio la presenza di Mosti e altri calciatori con piccoli infortuni. La squadra, comunque, è pronta e motivata.

Concludendo, ha ribadito l'importanza di scendere in campo con ritmo, umiltà e determinazione, sottolineando che l'aspetto mentale e tattico sarà cruciale per affrontare una partita fondamentale per la Juve Stabia e per la città di Castellammare.