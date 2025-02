L'olandese si espone per la prima volta dall'addio allo United e annuncia il proprio futuro.

Ruggero Gambino 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 18:06)

Erik ten Hag ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal calcio, almeno fino al termine di questa stagione. L'annuncio è arrivato all'interno del teaser di un'intervista aSEG Stories, con la quale il tecnico olandese avrebbe deciso di rompere il silenzio da lui mantenuto nei mesi successivi alla separazione con il Manchester United.

L'annuncio di ten Hag, 4 mesi dopo il tumultuoso addio allo United — "Avevo già deciso per conto mio che non avrei fatto nulla fino al primo luglio", ha riferito l'ex Ajax, facendo chiarezza una volta per tutte sul proprio futuro e, inoltre, rivelando come avesse preso questa decisione ancora prima che i Red Devils decidessero di chiudere anticipatamente il loro rapporto ad ottobre, appena quattro mesi dopo avergli rinnovato il contratto.

In verità, le origini della rottura risalivano già alla stagione precedente, conclusasi con un deludente ottavo posto in Premier League e l'eliminazione ai gironi di Champions League. Solamente dopo l'inaspettato trionfo in FA Cup, conquistato ai danni dei ben più quotati rivali del Manchester City, la dirigenza aveva deciso di tornare sui suoi passi.

Difficile definirla una vera e propria seconda chance, dato che già a fine ottobre, a seguito di un disastroso avvio di stagione, ten Hag è stato sollevato dal suo incarico, con costi annessi piuttosto ingenti per le casse dei Glazer. Per licenziare l'olandese, oltre che il precedente direttore sportivo, la proprietà ha dovuto sborsare più di 17 milioni di euro, che si sommano ai 200 investiti (con scarsi risultati) nel mercato estivo.

Ten Hag rimpiange Old Trafford: "Mi manca" — Ora, a distanza di qualche mese, l'allenatore di Haaksbergen ha rotto il silenzio, parlando pubblicamente per la prima volta dal suo esonero: "È stato come lavorare verso un punto all’orizzonte, ma senza mai raggiungerlo".

Erik ten Hag has sat down with SEG Stories for a podcast episode due to be released tomorrow… 👀🇳🇱

"Abbiamo vissuto molti momenti alti, ma c’è sempre spazio per migliorare e il buono non è abbastanza" ha aggiunto ten Hag, che ha poi concluso il suo intervento con un messaggio d'amore verso i suoi ormai ex tifosi: "Se c'è una cosa che mi manca, è Old Trafford".