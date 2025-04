Brescia-Mantova, dove vedere il derby in diretta streaming e in TV

Verso Brescia-Mantova: ecco dove seguire il derby lombardo della 33ª giornata di Serie B in Diretta TV e in streaming.

Ruggero Gambino 4 aprile - 22:54

Cresce l'attesa per Brescia-Mantova, il derby lombardo in programma questo sabato 5 aprile alle ore 15 per la 33ª giornata del campionato di Serie B 2024-2025. Una sfida storica che, in questo suo imminente appuntamento, mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Nella gara d'andata, risalente allo scorso 6 ottobre 2024, abbiamo assistito ad una partita nervosa e combattuta fino agli ultimi minuti, poi terminata col risultato finale di 1-1. Stavolta, però, dando un'occhiata alla classifica, che le vede appaiate rispettivamente al 15° e al 16° posto ad un passo dalla zona retrocessione, nessuna delle due squadre può accontentarsi di un pareggio.

Verso il derby: il rendimento delle due squadre lombarde — C'è una strana curiosità in vista dell'incrocio di sabato. Le Rondinelle non vincono tra le mura amiche dello Stadio Mario Rigamonti addirittura dal 30 settembre 2024. I Virgiliani, invece, hanno trionfato una sola volta in trasferta in questa stagione, su 16 disputate. Questo derby rappresenta dunque una grande opportunità per entrambe le squadre d'invertire il proprio trend negativo.

I padroni di casa arrivano al derby con appena un punto di margine sui biancorossi (34 contro 33) e, di conseguenza, sulla zona play-out. Quindi, un'eventuale successo permetterebbe alla squadra di Rolando Maran di aumentare questo gap e, allo stesso tempo, di dare continuità alla grande prestazione dell'ultimo turno di campionato, che l'ha vista prevalere per 0-1 in casa dello Spezia, tra le big di questa stagione visto il suo 3° posto in classifica.

Anche il Mantova, dal canto suo, è tornato alla vittoria nella 32ª giornata, avendo sconfitto per 2-0 il Südtirol grazie alle reti di Davis Mensah e Nicolò Radaelli. Inoltre, per il suo tecnico Davide Possanzini, si tratta di una sfida speciale: l'ex attaccante ha vestito la maglia biancazzurra per ben 6 stagioni, con 212 presenze e 64 gol tra il 2005 e il 2011. A Brescia, tra l'altro, ha mosso i primi passi da allenatore nelle loro giovanili, prima di debuttare come allenatore ad interim il 10 febbraio 2023. L'esperienza sulla panchina delle Rondinelle, però, è terminata con l'esonero dopo appena due sconfitte: un ulteriore motivazione per riscattarsi davanti ai suoi ex tifosi.

Dove seguire Brescia-Mantova in TV e in streaming LIVE — Il derby lombardo tra Brescia e Mantova, valido per la 33ª giornata di Serie B, sarà trasmesso in diretta su DAZN. La piattaforma è disponibile su una vasta gamma di dispositivi: smart TV, computer, tablet e smartphone, oltre che su console come PlayStation e Xbox, e tramite Amazon Fire Stick. In aggiunta, sarà possibile seguire la partita anche su Amazon Prime Video, riservata agli utenti che hanno attivato il pacchetto dedicato “La B Channel”.