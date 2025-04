Brescia-Mantova, analisi e pronostico del derby lombardo

Il derby tra Brescia e Mantova mette in palio punti importanti che farebbero comodo ad entrambe le squadre per raggiungere la salvezza

Danilo Loda 4 aprile - 12:12

Sabato 5 aprile allo stadio Rigamonti va in scena uno dei derby più sentiti del calcio lombardo, ovvero quello che vede opposte Brescia e Mantova. Le due squadre, che stanno lottando per rimanere nel campionato cadetto, sono distanziate tra di loro di un solo punto a favore delle "rondinelle". E già questo fa capire come i 3 punti in palio nella sfida di sabato siano di vitale importanza per la classifica di entrambe le squadre.

Come arriva il Brescia al derby — La squadra guidata da Rolando Maran si presenta a questo importante derby col morale alle stelle, vista la vittoria ottenuta nell'ultima giornata sul campo dello Spezia terzo in classifica. Le rondinelle con questi 3 punti sono uscite dalla zona retrocessione, ma con i play-out che rimangono comunque distanti un solo punto. Per la sfida col Mantova è emergenza nel reparto difensivo. Oltre ad Adorni squalificato, mister Maran non può contare anche su Cistana, out per infortunio. Non una grande notizia per una squadra che in casa non vince dal 30 settembre 2024 nell'altro derby lombardo contro la Cremonese. A dare qualche certezza in più è il fatto che il Mantova in trasferta ha vinto una sola delle 16 gare giocate.

Il Mantova a Brescia per uscire dalla zona retrocessione — I virgiliani del grande ex Davide Possanzini si presentano a Brescia con tutte le intenzioni di prendersi almeno un punto. Il morale, anche in questo caso, è alto: nell'ultimo turno di Serie B il Mantova ha battuto in casa il Sudtirol, tornando a mettere in cascina 3 punti dopo 7 giornate costellate di pareggi e sconfitte. La situazione in classifica è molto difficile: Mancuso e compagni si trovano al 16° posto che oggi vale lo spareggio play-out con la Reggiana, con un margine sul terzultimo posto, che vuol dire retrocessione, di un solo punto.

Brescia-Mantova: il pronostico — Vista la posta in palio è difficile aspettarsi un match giocato a viso aperto, sulla falsa riga di quello giocato all'andata terminato 1:1. Di certo i 3 punti in palio farebbero comodo ad entrambe le squadre. Tra le due contendenti, i bookmakers danno favorita per la vittoria il Brescia: infatti il Segno 1 viene proposto a 2,15 mentre il Segno 2 viene quotato a 3,50. Si scende a 3,25 per il pareggio. Tra Under 2,5 e Over 2,5 viene preferito il primo pronostico, quotato 1,70 con il secondo proposto a 2,00. Tra i possibili protagoniste del match, il bomber di casa Gabriele Moncini ha una quota come marcatore nei 90 minuti di 2,85. Sull'altra sponda, Leonardo Mancuso viene offerto quale marcatore nel match a 3,50. Per il pronostico Brescia Mantova, il nostro consiglio è la giocata Gol Sì che viene pagata 1,75.