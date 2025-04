Brescia-Mantova, le tre sfide memorabili tra promozioni e spareggi per non retrocedere

Brescia e Mantova, oltre a essere accomunate da uno storico gemellaggio, si sono spesso affrontate in match utili per promozioni e spareggi.

Brescia-Mantova è uno dei derby più belli del panorama calcistico lombardo e non solo. Queste due piazze, unite da un gemellaggio, hanno una storia particolare e spesso si sono incontrate tra Serie A e B. A distanza di 15 anni, sabato 2 aprile i club tornano ad affrontarsi in uno stadio "Rigamonti" pieno di passione e calore con l'obiettivo comune della salvezza. Tra sfide che sono valse la A e spareggi per non retrocedere, andiamo a rivivere quelle che sono state le partite più belle dagli anni 60 a oggi.

Brescia-Mantova, il successo che vale la A per i biancorossi — 21 maggio 1961: questa data rappresenta un evento storico per la città di Mantova. Si gioca contro il Brescia e c'è in palio una prima storica promozione in Serie A. Servirebbero tre punti per l'aritmetica all'allora Ozo, sponsor petrolifero che sosteneva la società, che puntualmente arrivano. Una doppietta di Renzo Uzzecchini dopo soli nove minuti di gioco indirizza una partita che non regala altri spunti se non quelli del salto di categoria. Nel nuovo "Rigamonti", inaugurato nel 1960, parte la festa a coronamento di un progetto partito dalla Serie D e concluso con un sogno quattro anni dopo.

Lo spareggio per non retrocedere in Serie C con una telecronaca speciale... — Nonostante sia un Mantova-Brescia, quindi giocato al "Martelli", è un match che in tantissimi ricorderanno. Siamo nella stagione 1971-1972 e le due squadre si ritrovano a dover giocare per non retrocedere in Serie C. I mantovani venivano da un campionato di A e rischiavano di perdere due categorie in altrettanti anni, i bresciani da un'altra annata amara quasi da cancellare. Biancorossi obbligati a vincere per la disparità nella differenza reti con gli avversari.

La partita, con telecronaca speciale di Bruno Pizzul, terminerà 1-1 e sancirà la doppia retrocessione del Mantova dalla A alla C. Brescia salvo e festante in campo, sugli spalti la folta rappresentanza delle Rondinelle quasi si contenne a discapito dei 17000 spettatori scossi dalla retrocessione. Secondo tanti sostenitori, questo è stato il giorno in cui le due città si sono gemellate.

Mantova-Brescia 2-1 nel 2007: c'era Davide Possanzini — La 32esima giornata di un campionato di Serie B 2006-2007 molto particolare e post calciopoli vide Mantova e Brescia affrontarsi in una sfida che per la classifica diceva poco o nulla. Una stagione che vide la di Del Piero e Trezeguet protagonista, con Napoli e Genoa a ruota. Al "Martelli" il 31 marzo del 2007, arrivano le Rondinelle di capitan Davide Possanzini, ora allenatore dei biancorossi.

La partita è subito divertente e si apre con la rete al 19' proprio dell'attaccante di Loreto. Nella ripresa il Mago Gaetano Caridi prima la riprende al 69', poi sigla la personale doppietta su rigore all'82'. Si tratta tuttora dell'ultima vittoria in casa dei virgiliani in questo confronto dallo spirito amichevole sugli spalti ma agguerrito in campo.