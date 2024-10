Mantova-Brescia 1-1: Borrelli e Debenedetti decidono il derby lombardo

Finisce in parità il derby lombardo tra Mantova e Brescia: lo decidono Borrelli e Debenedetti nella ripresa

Nancy Gonzalez Ruiz 6 ottobre - 17:59

Finisce in parità il derby lombardo tra Mantova e Brescia, con il punteggio di 1-1. Un pareggio che interrompe la striscia di tre vittorie casalinghe consecutive per il Mantova. Al netto delle occasioni create, il punto guadagnato rappresenta un parziale sollievo per i biancorossi a quota 11, che hanno affrontato una formazione solida come quella del Brescia, in quinta posizione a quota 13 punti, guidata da mister Maran.

Squadre negli spogliatoi sullo 0-0 Il primo tempo vede un Mantova particolarmente aggressivo e propositivo, ma incapace di finalizzare le tante occasioni create. Al 9', la squadra di Possanzini sfiora il vantaggio con Mensah, che centra il palo dopo un ottimo cross dalla destra di Trimboli, e subito dopo Ruocco non riesce a ribadire in rete da pochi metri. Ancora Mensah si rende pericoloso all'11', ma Lezzerini salva i suoi con una parata decisiva. Il Brescia risponde al 17' con un errore in fase di costruzione di Brignani, che permette a Juric di servire Borrelli: il tiro, fortunatamente per il Mantova, finisce fuori di poco. La partita sembra pendere dalla parte dei padroni di casa, con Trimboli e Artioli che dominano il centrocampo, ma al 32' il Brescia è costretto a sostituire il capitano Bisoli per infortunio. Nonostante questo imprevisto, i biancoblù non perdono la concentrazione e continuano a difendersi bene, chiudendo il primo tempo sullo 0-0.

Subito Borrelli nella ripresa La ripresa si apre con un colpo di scena. Al 49', Borrelli, con un’azione personale, mette fuori gioco Redolfi e insacca nell’angolino basso alla destra di Festa per l'1-0 del Brescia. Il gol gela il pubblico di casa, e la partita si mette in salita per il Mantova, che aveva dominato per gran parte del primo tempo senza però concretizzare le numerose occasioni create.

Rosso per Possanzini Al 60', l'arbitro Fabbri espelle il tecnico Possanzini, per proteste, lasciando la squadra nelle mani del vice Massolini che decide di cambiare assetto tattico: dentro Fiori e Wieser al posto di Ruocco e Artioli, mentre Galuppini e Debenedetti subentrano poco dopo. È proprio questo cambiamento offensivo a dare i suoi frutti: all'81', sugli sviluppi di una punizione dal limite calciata da Galuppini, il pallone colpisce entrambi i pali e termina sui piedi del giovane subentrato Debenedetti, che non perdona e sigla il suo primo gol in Serie B, regalando ai biancorossi il meritato pareggio.

L'1-1 accende gli ultimi minuti della partita, con il Mantova che spinge alla ricerca della vittoria negli ultimi scampoli di gara: all 86', Fiori scappa sulla sinistra e tenta un tiro a giro, ma Lezzerini è bravo a bloccare. Allo scadere del recupero, al 92', il Var interviene per un sospetto fallo su Fiori in area, ma il check non porta a nulla, e la partita termina in parità.