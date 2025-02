L'Arsenal batte il Leicester grazie alla doppietta di Merino. Le dichiarazioni di Arteta nel post partita.

Ruggero Gambino 15 febbraio 2025 (modifica il 15 febbraio 2025 | 18:33)

La sorprendente doppietta di Merino regala all’Arsenal una vittoria “grandissima” al Leicester City Stadium, come definita dal suo tecnico Mikel Arteta. “Oggi era una giornata in cui era importante mandare un segnale” ha sottolineato l’allenatore spagnolo nel post partita ai microfoni di TNT Sports, in riferimento soprattutto a “tutti i dubbi sugli infortuni” emersi nella settimana che ha preceduto l’incontro: “Abbiamo dimostrato di esserci, la volevamo davvero questa vittoria”.

Una vera e propria prova di forza da parte dei suoi, messa in mostra, però, solamente al rientro dell’intervallo: “Nel primo tempo siamo mancati d’immediatezza e siamo stati inconsistenti sotto diversi aspetti, specialmente con la palla. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e siamo riusciti a vincerla”.

Doppietta Merino? La previsione di Arteta: “Gliel’avevo detto che avrebbe segnato, ha vinto la partita per noi” — Per la gioia dei Gunners, ci ha pensato Mikel Merino a non far sentire l’assenza dei numerosi attaccanti rimasti ai box: subentrato nell’insolito ruolo di centravanti al 68°, ha poi sbloccato il match con un gran colpo di testa all’81°, prima di chiudere i conti all’87° con un inserimento da "vero" bomber.

BIG WIN ON THE ROAD 🛣 pic.twitter.com/cvhcAlaTuW

“Ha vinto la partita per noi” ha ammesso Arteta, che può dunque godersi i frutti della propria scelta tattica, già discussa e preparata con il suo staff in mattinata: “Gliel’avevo detto che avrebbe segnato. È una vera minaccia da gol”.

“Più facile a dirsi che a farsi. Non aveva mai giocato in quella posizione”, ha poi aggiunto il manager, spiegando però di essersi affidato proprio a Merino “non solo per la sua altezza”, quanto più “per il suo tempismo”, che gli permette di “percepire la pericolosità di un azione, anticiparla e poi metterla in pratica”.

Non solo Merino, l'elogio di Arteta ai giovanissimi Lewis-Skelly e Nwaneri — Oltre a Merino, Arteta ha voluto elogiare l’ottima prestazione di Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri: “Sono stati incredibili. Entrambi sono stati coinvolti nei momenti più importanti della gara”.

Il primo, difensore inglese classe 2006, si è reso protagonista con un salvataggio sotto rete che ha impedito ai padroni di casa di portarsi in vantaggio quando il punteggio era ancora sullo 0-0. “Se non l’avesse toccata avrebbero segnato” ha dichiarato il suo allenatore.

L’esterno inglese classe 2007, che aveva già siglato 3 gol in Premier League in questa stagione, ha invece servito lo splendido assist in occasione dell’1-0, che gli è valso persino il premio di MVP di giornata. “Ogni volta che aveva la palla sembrava una minaccia” ha commentato con grande soddisfazione Arteta.

Leicester-Arsenal 0-2, come cambia la classifica? — Una vittoria fondamentale per mantenere ancora viva la corsa al titolo, che vede attualmente in vantaggio il Liverpool, capolista a +4. La squadra allenata da Arne Slot, però, deve ancora scendere in campo in questo turno di campionato e lo farà soltanto domani ad Anfield, dove ospiterà il Wolverhampton alle ore 15.

Dopo aver sventato il rischio di un’eventuale fuga dei propri rivali, Arteta ha voluto dunque lanciare un messaggio ai Reds: “Noi lo vogliamo davvero (il titolo, ndr.). Indipendentemente da cosa accadrà o dalle difficoltà che incontreremo, ci proveremo sul serio. La squadra lo vuole, ci abbiamo lavorato per sette o otto mesi. Non ci fermeremo e vedremo fin dove possiamo arrivare”.