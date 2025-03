Altra sconfitta per il Tottenham in casa del Fulham. Le dichiarazioni a caldo dell'allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou.

Ruggero Gambino 16 marzo - 18:00

Ennesima delusione stagionale per il Tottenham di Ange Postecoglou, sconfitto per 2-0 nel derby contro il Fulham. Una gara "combattuta", come definita dallo stesso allenatore degli Spurs, bloccata sullo 0-0 fino all'ultimo quarto d'ora di gioco, quando i padroni di casa si sono imposti grazie alle reti di Rodrigo Muniz e dell'ex di giornata, Ryan Sessegnon. Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, l'allenatore ha commentato amareggiato: "È stata una partita combattuta e sapevamo che lo sarebbe stata, lo è sempre qui. È un campo stretto e quando vieni qui sai che non sarà una partita aperta".

Successivamente, Postecoglou ha analizzato nel dettaglio la prestazione odierna dei suoi: "Nel primo tempo siamo stati abbastanza solidi in difesa e loro non hanno davvero creato nulla. Non siamo stati brillanti con il pallone e non abbiamo creato molto nemmeno noi, ma ho pensato che il secondo tempo fosse iniziato in modo molto positivo e abbiamo avuto un paio di ottime occasioni per passare in vantaggio. Avevamo sicuramente un controllo molto migliore della partita".

Postecoglou amareggiato: "Eravamo in controllo fino all'ennesimo gol evitabile" — Il controllo degli Spurs, poi, "com'è successo molte volte quest'anno" è stato interrotto da un gol "evitabile" a detta di Postecoglou, il quale "ha dato agli avversari tutto da guadagnare, permettendo loro di prendere slancio e farci sfuggire la partita di mano".

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 16, 2025

Per il Tottenham, attualmente 13° in classifica, si tratta della quindicesima sconfitta in Premier League quest'anno, con grande malcontento per la sua tifoseria."Capisco la loro delusione" - ha riferito in merito Postecoglou - "È inaccettabile vedere 15 sconfitte in campionato. Non è assolutamente abbastanza, siamo ben lontani dal livello a cui dobbiamo essere, e comprendo la frustrazione dei tifosi. Oggi non si trattava tanto della prestazione, è stata semplicemente un'altra partita in cui ci siamo fatti sfuggire il controllo quando non avremmo dovuto".