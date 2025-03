Fulham, la spallata decisiva al Tottenham: Muniz e Sessegnon firmano l’impresa

Il tecnico Marco Silva decide di affidarsi a una difesa a quattro, inserendo Willian dal primo minuto e lasciando Issa Diop in panchina. Una scelta che paga, con il Fulham più aggressivo e propositivo fin dalle prime battute. Nel primo tempo, il predominio territoriale è tutto biancorosso. I padroni di casa cercano subito di impensierire gli Spurs, ma tra l’ottimo lavoro difensivo di Cristian Romero e qualche imprecisione sotto porta, la rete tarda ad arrivare. Raúl Jiménez reclama un rigore per una spinta sospetta di Djed Spence , ma l’arbitro lascia correre. Il primo vero pericolo lo crea Timothy Castagne , ma il suo sinistro a botta sicura viene neutralizzato da Guglielmo Vicario , sempre attento tra i pali. Prima dell’intervallo, il Fulham confeziona la più bella azione della frazione: Willian lancia Emile Smith Rowe , che rifinisce per Alex Iwobi . Il tiro del nigeriano, però, viene respinto dalla difesa avversaria.

Il vantaggio firmato dai cambi: Muniz e Sessegnon

Quando il match sembra destinato allo 0-0, la scossa arriva dalla panchina. È il 78’, quando Antonee Robinson recupera palla sulla sinistra e trova Andreas Pereira in area. Il brasiliano serve al limite Rodrigo Muniz, che di destro incrocia sul palo lontano battendo Vicario e facendo esplodere il Cottage. Ma non è finita. Appena entrato, Sessegnon capitalizza un pallone lungo, resiste al ritorno fisico di Ben Davies, e con il destro – il suo piede meno nobile – scarica una sassata sotto l’incrocio per il 2-0 definitivo. La sua esultanza è trattenuta per rispetto verso gli ex compagni, ma il boato del pubblico non conosce moderazione.