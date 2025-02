A rivelarlo è stato lo stesso allenatore, in un'intervista rilasciata ai microfoni di BBC Sport: "Ho iniziato ad apprezzare Taylor Swift. Sono andato persino a due date del The Eras Tour ".

Le origini di questa nuova passione per la popstar statunitense? Proprio i due concerti a cui il manager britannico avrebbe preso parte: "Non è l’unica artista che ascolto. So che ora la gente mi criticherà per questo, ma è stato uno spettacolo incredibile. Non avevo mai ascoltato molto la sua musica, ma vederla dal vivo, l'atmosfera che c'era... è stato fantastico!".