West Ham, Potter non fa drammi: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

Dopo la combattuta sconfitta per 2-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge , Graham Potter ha affrontato i microfoni con la consueta lucidità , evidenziando quanto visto in campo e trasmettendo un messaggio chiaro: il West Ham c'è e sta crescendo.

Alla domanda sull'andamento della partita e sullo sfortunato epilogo , Potter ha commentato con serenità: "Penso che possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione. Si può vedere dalla reazione dei tifosi che conoscono il calcio e il modo in cui hanno risposto alla fine della partita mostra l'impegno che i giocatori hanno messo".

Una menzione speciale per Andy Irving, alla sua prima da titolare in Premier League. "Andy ha fatto davvero bene in allenamento e le sue prestazioni meritavano questa opportunità. Penso che sia importante che il gruppo lo sappia. Sono contento di lui".