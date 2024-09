Il Chelsea femminile vieta autografi e selfie per motivi di sicurezza

Le poche barriere tra squadra e tifosi hanno portato ad alcune situazioni imbarazzanti, così il club ha deciso di stroncare sul nascere i problemi con questa scelta. In cambio, ci saranno più eventi per interagire in un ambiente controllato.

Davide Capano Redattore 7 settembre 2024 (modifica il 7 settembre 2024 | 09:58)

Le giocatrici del Chelsea smetteranno di firmare autografi e di farsi fotografare con i tifosi prima e dopo le partite a causa della mancanza di sicurezza sia per le calciatrici che per i fan. L'aumento delle persone nei campi di calcio ha portato al sovraffollamento e a problemi di sicurezza per entrambe le parti. Un fatto che ha portato il club inglese a prendere la decisione di sospendere queste attività.

La scelta del Chelsea — Inoltre, i Blues impediscono che le giocatrici vengano insultate quando non si fermano per incontrare i tifosi. Per ovviare a questa mancanza di contatto con i supporter, il Chelsea si è impegnato a organizzare più eventi con le ragazze al di fuori delle gare.

(Foto tratta da profilo X @ChelseaFCW)

"Ci sono state occasioni in cui si è temuto per la sicurezza dei tifosi e delle giocatrici a causa del numero di persone che chiedevano autografi e selfie prima e dopo le partite. Comprendiamo che ci possano essere persone deluse da questo cambiamento, ma i giorni delle partite sono diventati poco sicuri dentro e fuori gli stadi e le giocatrici ricevono insulti inutili se non si fermano", ha scritto la società in un comunicato.

Una misura "essenziale" — Il principale gruppo di tifosi del Chelsea ha dichiarato che si tratta di una misura "dura" ma "essenziale".

(Foto tratta da profilo X @ChelseaFCW)

Il Chelsea gioca la maggior parte degli incontri nell'impianto di Kingsmeadow, che ha una capienza di 5.000 posti, ma disputa anche diversi match a stagione a Stamford Bridge.