La Premier autorizza il Chelsea a vendere due hotel alla società di Boehly

I Blues hanno evitato una prima sanzione da parte della Premier League, che ha finalmente dato il via libera alla vendita di due hotel alla società gestita dal proprietario Todd Boehly...

La Premier League ha scagionato il Chelsea nell'ambito di un'indagine sulla vendita di due hotel a una società di proprietà del proprietario del club per rispettare le regole del fair play finanziario.

I Blues hanno venduto due hotel adiacenti a Stamford Bridge alla BlueCo, una società gestita da Todd Boehly, proprietario del team, per 76 milioni di sterline (90 milioni di euro).

In questo modo, il Chelsea si è assicurato una riduzione delle perdite annuali da 166 a 89 milioni di sterline. Secondo le regole della Premier League, infatti, un club non può subire una perdita superiore a 105 milioni di sterline in tre anni.