Chelsea, svelata la seconda maglia: bianca con dettagli blu e arancioni

I tifosi del Chelsea sanno già cosa indosserà la loro squadra in casa e in trasferta nella prima stagione dell'era Enzo Maresca. La prima maglia ha già catturato l'attenzione dei fan per il suo impegno in una sorta di linea sgargiante che ha trovato continuità nel capo alternativo per questa stagione 2024/2025. Sul kit c'è il dominio del bianco con dettagli blu e arancioni.