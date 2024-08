Leboeuf critica il Chelsea: “Quello che stiamo vedendo è una vergogna”

L'ex difensore dei Blues ritiene che il club non vincerà più la Premier League "se continua a fare quello che sta facendo"...

Davide Capano Redattore 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 09:59)

Il Chelsea sta attraversando un periodo difficile nonostante i forti investimenti in acquisti. Frank Leboeuf, ex difensore dei Blues (dal 1996 al 2001), ha criticato duramente il club inglese e ritiene che la situazione non migliorerà presto.

Chelsea, Leboeuf durissimo — "Alcuni tifosi pensano che il Chelsea possa ripartire da zero la prossima stagione, ma non partirà da zero dopo aver speso più di un miliardo di euro", ha dichiarato Leboeuf nelle parole riportate da The Sun.

Leboeuf al Chelsea nel 2000 (Mandatory Credit: Graham Chadwick /Allsport)

"Il club può fare quello che vuole con i suoi soldi, ma come ex giocatore penso che sia una vergogna vedere quello che abbiamo visto", ha continuato, prima di criticare anche la mancanza di leadership al Chelsea: "Il talento c'è nella squadra, ma non ci sono molti leader o giocatori di cui ci si possa fidare, questo è il più grande problema di Enzo Maresca".

Frank quasi senza speranze — Frank Leboeuf ritiene inoltre che i Blues non riusciranno a vincere la Premier League in questa stagione: "È possibile che vincano una coppa, come la FA Cup, ma mai la Premier League. Non se ne parla".

"Se continuano a fare quello che stanno facendo, non vinceranno mai più un titolo di Premier League, hanno bisogno di esperienza. Non funzionerà", ha ribadito.

Vale la pena ricordare che il Chelsea non vince un titolo dal 2016/17 e che nelle ultime stagioni non è riuscito a rimanere nelle prime posizioni. Nel 2022/23 i Blues si sono classificati al 12esimo posto e la scorsa annata al sesto.