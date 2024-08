Chelsea, Gallas: 'Temo che Maresca sarà licenziato prima di Natale...'

"Nonostante tutti i soldi che hanno speso, la squadra non è ancora abbastanza buona per qualificarsi per la Champions League, hanno tanti giocatori e hanno bisogno di più qualità".

La scorsa stagione l'ex tecnico Mauricio Pochettino è riuscito a garantire al club un posto in Europa, arrivando sesto in Premier League.

"Se non ha i giocatori e la squadra giusta per competere in Premier League, allora sarà incredibilmente difficile per lui".