Argentina, impiegata mente per andare a vedere la Nazionale e viene licenziata

Huilen Barbieri, 21enne tifosa della Selección, è apparsa in televisione e ha confessato di aver presentato alla sua azienda un certificato medico falso per recarsi al Monumental in occasione del match contro Panama

Allo stesso modo, avere Lionel Messi, il capitano e il miglior giocatore dell'Albiceleste, nel proprio paese, ha generato follia nei giorni prima della partita. Tanta è stata infatti la locura creata che diversi supporter hanno fatto enormi sacrifici per vedere i campioni del mondo. Addirittura una 21enne tifosa è diventata virale in televisione confessando di aver falsificato un certificato medico pur di non perdersi l'evento. Tuttavia, non tutto è andato come previsto.