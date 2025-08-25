Nella sfida tra Argentinos Juniors e Racing, il classe 2000 ha realizzato la rete del 2-1 con un gesto atletico che ha fatto subito tornare in mente la Mano de Dios

Mattia Celio Redattore 25 agosto - 17:01

Un fatto molto curioso quanto commovente quello che è successo in Argentina. Durante la sfida tra Argentinos Juniors e Racing Club gli spettatori presenti hanno assistito ad una rete che immediatamente ha fatto fare un salto indietro nel tempo. Protagonista della marcature è stato Lopez Munoz, pronipote di Diego Armando Maradona, il cui gesto atletico ha ricordato l'indimenticabile Mano de Dios.

Argentina, rete nel ricordo di Maradona da parte del pronipote di Diego — Quando un giocatore realizza una rete con la mano non si può certo non pensare a Diego Armando Maradona. La sua rete contro l'Inghilterra nel Mondiale '86, passata alla storia come la Mano de Dios, è qualcosa che più di qualche giocatore, tra partite tra amici o ufficiali, ha cercato di emulare. Ebbene, ieri in Argentina ci è riuscito, o quasi, il pronipote del Pibe de Oro: Lopez Munoz.

La partita in programma era Argentinos Juniors, squadra dove calcisticamente è cresciuto Diego, e il Racing Club. Sfida valida per la sesta giornata del Torneo di Clausura. Al 51' minuto, con il risultato sull'1-1, il pronipote dell'indimenticabile numero 10 ha deciso di far tornare in campo lo spirito di Diego. O almeno atleticamente. L'ex centrocampista del River e Godoy Cruz, si è tuffato dopo un cross di Alan Lescano e ha segnato di testa la rete del 2-1. Nel movimento, sembrava che lo avesse colpito con la mano, proprio come aveva fatto Diego nello stesso minuto durante il duello per i quarti di finale della Coppa del Mondo.

La partita alla fine è terminata 4-1 per le "formiche rosse" che, grazie alla vittoria, sono risaliti all'ottavo posto in classifica con 8 punti: "La mia non era una mano, solo il gesto! In allenamento ho vinto diverse partite con gol del genere", ha scherzato il calciatore 24enne in dichiarazioni a Paso a Paso dopo la partita.