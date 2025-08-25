Un fatto molto curioso quanto commovente quello che è successo in Argentina. Durante la sfida tra Argentinos Juniors e Racing Club gli spettatori presenti hanno assistito ad una rete che immediatamente ha fatto fare un salto indietro nel tempo. Protagonista della marcature è stato Lopez Munoz, pronipote di Diego Armando Maradona, il cui gesto atletico ha ricordato l'indimenticabile Mano de Dios.
Argentina
Rete alla Maradona di Lopez Munoz contro il Racing: è il pronipote del Pibe de Oro
Argentina, rete nel ricordo di Maradona da parte del pronipote di Diego—
Quando un giocatore realizza una rete con la mano non si può certo non pensare a Diego Armando Maradona. La sua rete contro l'Inghilterra nel Mondiale '86, passata alla storia come la Mano de Dios, è qualcosa che più di qualche giocatore, tra partite tra amici o ufficiali, ha cercato di emulare. Ebbene, ieri in Argentina ci è riuscito, o quasi, il pronipote del Pibe de Oro: Lopez Munoz.
La partita in programma era Argentinos Juniors, squadra dove calcisticamente è cresciuto Diego, e il Racing Club. Sfida valida per la sesta giornata del Torneo di Clausura. Al 51' minuto, con il risultato sull'1-1, il pronipote dell'indimenticabile numero 10 ha deciso di far tornare in campo lo spirito di Diego. O almeno atleticamente. L'ex centrocampista del River e Godoy Cruz, si è tuffato dopo un cross di Alan Lescano e ha segnato di testa la rete del 2-1. Nel movimento, sembrava che lo avesse colpito con la mano, proprio come aveva fatto Diego nello stesso minuto durante il duello per i quarti di finale della Coppa del Mondo.
La partita alla fine è terminata 4-1 per le "formiche rosse" che, grazie alla vittoria, sono risaliti all'ottavo posto in classifica con 8 punti: "La mia non era una mano, solo il gesto! In allenamento ho vinto diverse partite con gol del genere", ha scherzato il calciatore 24enne in dichiarazioni a Paso a Paso dopo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA