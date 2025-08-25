derbyderbyderby calcio estero Rete alla Maradona di Lopez Munoz contro il Racing: è il pronipote del Pibe de Oro

Argentina

Rete alla Maradona di Lopez Munoz contro il Racing: è il pronipote del Pibe de Oro

Shilton Maradona
Nella sfida tra Argentinos Juniors e Racing, il classe 2000 ha realizzato la rete del 2-1 con un gesto atletico che ha fatto subito tornare in mente la Mano de Dios
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Un fatto molto curioso quanto commovente quello che è successo in Argentina. Durante la sfida tra Argentinos Juniors e Racing Club gli spettatori presenti hanno assistito ad una rete che immediatamente ha fatto fare un salto indietro nel tempo. Protagonista della marcature è stato Lopez Munoz, pronipote di Diego Armando Maradona, il cui gesto atletico ha ricordato l'indimenticabile Mano de Dios.

Maradona
ll capitano dell'Argentina Diego Maradona solleva il trofeo dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 contro la Germania Ovest allo Stadio Azteca, il 29 giugno 1986 a Città del Messico, Messico. (Foto di Mike King/Allsport/Getty Images/Archivio Hulton)

Argentina, rete nel ricordo di Maradona da parte del pronipote di Diego

—  

Quando un giocatore realizza una rete con la mano non si può certo non pensare a Diego Armando Maradona. La sua rete contro l'Inghilterra nel Mondiale '86, passata alla storia come la Mano de Dios, è qualcosa che più di qualche giocatore, tra partite tra amici o ufficiali, ha cercato di emulare. Ebbene, ieri in Argentina ci è riuscito, o quasi, il pronipote del Pibe de Oro: Lopez Munoz.

La partita in programma era Argentinos Juniors, squadra dove calcisticamente è cresciuto Diego, e il Racing Club. Sfida valida per la sesta giornata del Torneo di Clausura. Al 51' minuto, con il risultato sull'1-1, il pronipote dell'indimenticabile numero 10 ha deciso di far tornare in campo lo spirito di Diego. O almeno atleticamente. L'ex centrocampista del River e Godoy Cruz, si è tuffato dopo un cross di Alan Lescano e ha segnato di testa la rete del 2-1. Nel movimento, sembrava che lo avesse colpito con la mano, proprio come aveva fatto Diego nello stesso minuto durante il duello per i quarti di finale della Coppa del Mondo.

La partita alla fine è terminata 4-1 per le "formiche rosse" che, grazie alla vittoria, sono risaliti all'ottavo posto in classifica con 8 punti: "La mia non era una mano, solo il gesto! In allenamento ho vinto diverse partite con gol del genere", ha scherzato il calciatore 24enne in dichiarazioni a Paso a Paso dopo la partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA