L'ultima partita di Messi in Argentina

Non ci sono ancora conferme circa il ritiro di Messi dopo il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico, ma in Sudamerica sono tanti i media a scrivere che questo potrebbe essere il suo ultimo grande torneo internazionale. Tant'è che si ipotizza anche che la partita possa trasformarsi in una grande festa, una sorta di omaggio, addio collettivo con Lionel Messi al centro dell'attenzione. Ci si interroga, addirittura, se l'Afa organizzerà un vero e proprio evento il 4 settembre, oppure sarà dedicato un altro giorno apposito e speciale per celebrare l'ultimo tango di Messi con la maglia dell'Argentina.