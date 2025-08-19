derbyderbyderby calcio estero L’ultimo tango? Messi potrebbe giocare la sua ultima partita in Argentina il 4 settembre

Verso i Mondiali

Lionel Messi potrebbe disputare la sua ultima partita in Argentina il 4 settembre, contro il Venezuela.
Lorenzo Maria Napolitano

Nelle ultime ore sono state pubblicate le convocazioni di Lionel Scaloni per i prossimi impegni dell'Argentina, per quanto concerne le qualificazioni ai prossimi Mondiali. C'è la baby star Franco Mastantuono, c'è l'interista Lautaro Martínez, manca Enzo Fernández ma c'è Lionel Messi, che potrebbe disputare la sua ultima partita in Argentina con indosso la maglia del suo Paese. Infatti, il 4 settembre al Monumental la Selección giocherà l'ultimo match interno del 2025, prima di affacciarsi ufficialmente alla Coppa del Mondo in America.

 

L'ultima partita di Messi in Argentina

Non ci sono ancora conferme circa il ritiro di Messi dopo il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico, ma in Sudamerica sono tanti i media a scrivere che questo potrebbe essere il suo ultimo grande torneo internazionale. Tant'è che si ipotizza anche che la partita possa trasformarsi in una grande festa, una sorta di omaggio, addio collettivo con Lionel Messi al centro dell'attenzione. Ci si interroga, addirittura, se l'Afa organizzerà un vero e proprio evento il 4 settembre, oppure sarà dedicato un altro giorno apposito e speciale per celebrare l'ultimo tango di Messi con la maglia dell'Argentina.

Dopo aver vinto, soprattutto, il Mondiale nel 2022 e due edizioni di fila della Copa America, eguagliando così il ciclo della Spagna degli anni '10, l'ex calciatore del Barcellona ha platinato anche il calcio per nazionali, spezzando una maledizione che sembrava destinata a colpirlo per il resto della sua carriera. Da quel momento, in Argentina è partito un amore sempre più incondizionato e viscerale verso Lionel Messi: accostato, definitivamente, a Diego Armando Maradona.

L’ultimo tango? Messi potrebbe giocare la sua ultima partita in Argentina il 4 settembre- immagine 2
Lionel Messi riceve la Coppa del Mondo da Gianni Infantino, Presidente della Fifa, al termine della finale vinta contro la Francia. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)
