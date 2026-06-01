Lionel Messi dormirà da solo nel ritiro in Kansas. Il dettaglio del numero della stanza e l'assenza di un compagno scatenano i sogni dei tifosi dell'Argentina
La Bombonera intona il suo nome, Messi si commuove: è l'ultima partita con l'Argentina in casa?
La Nazionale argentina si sta sistemando nel ritiro in Kansas per affrontare il Mondiale e cominciano a emergere i primi dettagli sull'intimità del gruppo. Il protagonista è ovviamente Lionel Messi, che manterrà una particolarità già vista durante la trionfale cavalcata in Qatar nel 2022. L'argentino dormirà da solo nella sua stanza. Una situazione che non rappresenta una novità per il capitano. Come spiegato da lui stesso diverso tempo fa, dal momento dell'addio alla Nazionale di Sergio Agüero, ha smesso di avere un compagno di stanza durante i ritiri. Da allora occupa una camera singola, una dinamica che si è mantenuta nell'ultimo Mondiale e che tornerà a ripetersi negli Stati Uniti. Altri leader storici del gruppo, invece, continuano a condividere gli spazi, Rodrigo De Paul, pur essendo uno dei calciatori più vicini a Messi, fa coppia con l'amico Nicolás Otamendi.
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Il punto di ritrovo e la magia del numero 201Tuttavia, la solitudine della Pulga non è poi così assoluta. Gli stessi componenti della rosa hanno riconosciuto che la sua camera si trasforma abitualmente in un punto di incontro chiave. È lì che i giocatori si riuniscono per bere mate, giocare a truco e trascorrere del tempo distesi durante le lunghe giornate di competizione. Oltre a questa particolarità, c'è un altro dettaglio che è diventato rapidamente argomento di conversazione tra i tifosi sui social network, ovvero il numero della camera di Messi. Durante il Mondiale in Qatar, il rosarino alloggiava nella stanza 201. In quel momento, molti simpatizzanti trovarono una curiosa interpretazione in quei numeri. Il 2+1 veniva associato simbolicamente alla terza stella che l'Argentina avrebbe conquistato settimane dopo.
La coincidenza della stanza 202 e la scaramanziaAdesso, nel ritiro in Kansas, Messi occupa la stanza numero 202. Questa evidente coincidenza non ha tardato a far scattare nuove speculazioni e ironie tra i fanatici, che hanno rapidamente collegato il 2+2 a una ipotetica quarta Coppa del Mondo per l'Albiceleste. In attesa di qualche dichiarazione ufficiale a riguardo, gli indizi indicano chiaramente che si tratterebbe di una sorta di cábala, un puro rito scaramantico. In una Nazionale che ha costruito buona parte del suo percorso recente circondandosi di rituali, amuleti e piccole tradizioni interne, questo dettaglio non è certo passato inosservato. A meno di due settimane dal debutto mondiale, Messi si reinstalla così in una routine che gli risulta familiare: una stanza per lui solo, la tranquillità del ritiro e, questa volta, un numero che per molti si è già trasformato in un altro occhiolino del destino.
La habitación de Messi en Qatar 2022 fue la 201 que muchos creían que podría darnos una señal de la tercera estrella que buscaba Argentina (2+0+1=3) ⭐️⭐️⭐️— Sebas Crackbol (@Crackbol10) June 1, 2026
Ahora la habitación de Messi para el Mundial 2026 es la 202 🤯⭐️⭐️⭐️...🤞🏼
Anulo mufaaa pic.twitter.com/i4siNC6lAK
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