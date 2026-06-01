La Nazionale argentina si sta sistemando nel ritiro in Kansas per affrontare il Mondiale e cominciano a emergere i primi dettagli sull'intimità del gruppo. Il protagonista è ovviamente Lionel Messi, che manterrà una particolarità già vista durante la trionfale cavalcata in Qatar nel 2022. L'argentino dormirà da solo nella sua stanza. Una situazione che non rappresenta una novità per il capitano. Come spiegato da lui stesso diverso tempo fa, dal momento dell'addio alla Nazionale di Sergio Agüero, ha smesso di avere un compagno di stanza durante i ritiri. Da allora occupa una camera singola, una dinamica che si è mantenuta nell'ultimo Mondiale e che tornerà a ripetersi negli Stati Uniti. Altri leader storici del gruppo, invece, continuano a condividere gli spazi, Rodrigo De Paul, pur essendo uno dei calciatori più vicini a Messi, fa coppia con l'amico Nicolás Otamendi.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Il punto di ritrovo e la magia del numero 201

Tuttavia, ladella Pulga non è poi così assoluta. Gli stessi componenti della rosa hanno riconosciuto che la suasi trasforma abitualmente in un punto dichiave. È lì che i giocatori si riuniscono per bere, giocare ae trascorrere del tempo distesi durante le lunghe giornate di competizione. Oltre a questa, c'è un altro dettaglio che è diventato rapidamente argomento di conversazione tra i tifosi sui social network, ovvero il numero della camera di. Durante ilin, il rosarino alloggiava nella stanza. In quel momento, molti simpatizzanti trovarono una curiosain quei numeri. Ilveniva associato simbolicamente alla terza stella cheavrebbe conquistato settimane dopo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La coincidenza della stanza 202 e la scaramanzia

La habitación de Messi en Qatar 2022 fue la 201 que muchos creían que podría darnos una señal de la tercera estrella que buscaba Argentina (2+0+1=3) ⭐️⭐️⭐️



Ahora la habitación de Messi para el Mundial 2026 es la 202 🤯⭐️⭐️⭐️...🤞🏼



Anulo mufaaa pic.twitter.com/i4siNC6lAK — Sebas Crackbol (@Crackbol10) June 1, 2026

Adesso, nel ritiro inoccupa la stanza numero. Questa evidente coincidenza non ha tardato a far scattare nuovee ironie tra i fanatici, che hanno rapidamente collegato ila una ipotetica quartaper l'Albiceleste. In attesa di qualche dichiarazione ufficiale a riguardo, gli indizi indicano chiaramente che si tratterebbe di una sorta di, un puro rito. In una Nazionale che ha costruito buona parte del suo percorso recente circondandosi di rituali, amuleti e piccole tradizioni interne, questo dettaglio non è certo passato inosservato. A meno di due settimane dal debutto mondiale, Messi si reinstalla così in una routine che gli risulta familiare: una stanza per lui solo, la tranquillità del ritiro e, questa volta, un numero che per molti si è già trasformato in un altro occhiolino del destino.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365