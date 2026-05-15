L’Argentina campione del mondo non vuole lasciare nulla al caso in vista del Mondiale 2026. A raccontarlo è stato Rodrigo De Paul, che ha rivelato come lui e Lionel Messi abbiano intensificato il lavoro fisico già da diversi mesi per presentarsi nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento più importante della stagione. Un segnale chiaro della fame che continua a muovere l’Albiceleste, ancora decisa a difendere il titolo conquistato in Qatar.

EZEIZA, ARGENTINA - 30 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina (L) e Rodrigo De Paul (R) sorridono durante una sessione di allenamento presso il centro di allenamento Lionel Messi il 30 marzo 2026 a Ezeiza, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

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De Paul e gli allenamenti extra con Messi

Nel corso di un’intervista a El Pollo Alvarez, De Paul ha spiegato che lui e Messi seguono ogni giorno un programma specifico aggiuntivo rispetto a quello previsto dal club. Queste le parole dell'argentino, che non vuole lasciare nulla al caso: "Da due o tre mesi, ogni giorno, abbiamo un piano di allenamento che va oltre quello che facciamo nel club. Ci stiamo ammazzando entrambi per arrivare nel miglior modo possibile". Parole che confermano quanto il calciatore argentino sia concentrato su quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale.

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Il sogno di difendere il titolo

De Paul ha poi raccontato di parlare spesso con Messi proprio del Mondiale: "Parlo molto con Leo del Mondiale, dell’entusiasmo che abbiamo”. Il gruppo guidato da Lionel Scaloni si prepara ad affrontare un torneo che avrà un peso enorme, soprattutto dopo il trionfo del 2022. L’obiettivo è chiaro: presentarsi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada con la stessa fame che ha portato l’Albiceleste sul tetto del mondo.

Rodrigo De Paul ha spiegato che una delle caratteristiche che rendono questo gruppo unico è la voglia di continuare a competere: "Abbiamo vinto una Coppa America e siamo andati a prenderci anche la seconda, abbiamo vinto la Finalissima e volevamo tornare a giocare contro la Spagna”.

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Tra entusiasmo e tensione

Non manca però anche la componente emotiva. De Paul ha ammesso che l’avvicinarsi della Coppa del Mondo porta con sé ansia, paure e inevitabili incertezze: "A livello inconscio non puoi vivere senza pensare alla Coppa del Mondo, e ogni volta che la senti più vicina questi pensieri ti tornano in testa molte più volte. Convivi con le paure e con l’incertezza".

Queste sensazioni sono naturali quando si parla di una competizione di questo livello. Allo stesso tempo, il messaggio che arriva dallo spogliatoio argentino è forte: il gruppo non si sente sazio e vuole continuare a scrivere la storia.

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