Matthijs De Ligt non prenderà parte alla prossima Coppa del Mondo. Nonostante le speranze riposte su un recupero last minute per il Mondiale, il classe 1999 dovrà limitarsi a fare il tifo da casa per la sua Nazionale olandese. Il 2026 sportivo ancora non iniziato in termini di presenze e, soltanto a maggio, sembra essere un annus horribilis per il difensore.

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LONDRA, INGHILTERRA - 08 NOVEMBRE: Matthijs de Ligt del Manchester United applaude i tifosi dopo il pareggio della squadra nella partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Manchester United allo Tottenham Hotspur Stadium l'08 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Olanda, UFFICIALE: De Ligt salta il Mondiale

Bandiera bianca alzata e nessuna possibilità di giocare la competizione più ambita. Matthijs De Ligt, a causa di unresosi necessario per il perdurare di un problema alla schiena, salterà il Mondiale. Il ventiseienne, in forza al Manchester United con un contratto che scadrà nel giugno 2029, dovrà rimanere ancora ai box. L'ultima partita che lo ha visto protagonista è stata quella vinta dai Red Devils 1-2 sul campo del Crystal Palace. Fue l'olandese rimase in campo per tutti e 90 i minuti del match.

In assoluto, in termini personali di carriera, De Ligt non aveva mai vissuto una stagione così altamente tormentata dal punto di vista fisico. Sono state appena 13 le presenze del difensore nel corso di questa edizione della Premier League. Era dai tempi dell'Ajax, stagione 2016-2017, che non totalizzava a livello di campionato nazionale un numero più basso di gettoni. In quel caso furono 11. Il suo ultimo - e anche unico - gol, dunque, risale alla sfida esterna dello United giocata all'Hotspur Stadium contro il Tottenham. La sua marcatura, siglata al 96° minuto, fu decisiva per salvare la sua squadra dalla sconfitta.

Mondiali, Matthijs De Ligt ci rinuncia: "Sono dispiaciuto"

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Con un post su, De Ligt ha tenuto a fare chiarezza sull'esito dell'operazione chirurgica a cui s'è sottoposto, confermando l'impossibilità di procrastinarla.Già inevitabilmente proiettato a tornare il prima possibile sul campo, per dare una mano ai suoi compagni di squadra; De Ligt non dovrà far altro che attendere la prossima stagione, essendo quella attuale praticamente finita. Per sua fortuna, il Manchester United è comunque riuscito a centrare la qualificazione alla Champions League , competizione che già ha vissuto con le maglie di Ajax, Juventus e Bayern Monaco.

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