Da quasi due mesi a questa parte, il Milan sta vivendo un momento di crisi della sua stagione. Dopo il Derby della Madonnina vinto l'8 marzo, infatti, è come se i rossoneri avessero smesso di lottare per grandi ambizioni. In poco tempo, la squadra di Massimiliano Allegri ha avuto un calo incomprensibile, passando dalla possibilità di puntare allo Scudetto a contendersi il posto in Champions League con Juventus, Roma e Como. Ai risultati in campo si aggiungono anche le decisioni della dirigenza, contro la quale i tifosi puntano il dito. Il Diavolo ha ancora due partite per ottenere la qualificazione alla Champions, ma a fine stagione potrebbero esserci dei cambiamenti.

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Milano, Italia - 10 maggio 2026: Tifosi del Milan mostrano la scritta "G.F OUT", protestando contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani, prima della partita di Serie A tra Milan ed Atalanta allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Milan, aria di cambiamenti: tutto passa dalla qualificazione in Champions League

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Da diversi giorni ha iniziato a girare una petizione con la quale si chiedono le dimissioni di Giorgio Furlani , amministratore delegato dei rossoneri. I tifosi lo accusano dinel, di unaed anche l'averil. Ieri sera, durante la partita contro l'poi persa, a San Siro la Curva Sud ha mostrato la scritta G.F OUT con tanto di cori nei confronti dell'ad. I tifosi del Diavolo hanno pensato anche ai giocatori in campo,e chiedendo loro di mettercela tutta. Ad oggi, il Milan sta rischiando la qualifica alla massima competizione europea e da ciò dipenderà anche il futuro di calciatori ed anche dirigenza.

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In uno degli ultimi video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha spiegato che tra i rossoneri ci saranno diversi cambiamenti. Questi valgono non solo per alcuni giocatori, ma anche delle figure presenti in dirigenza, tra cui quella di Igli Tare, attuale direttore sportivo del Diavolo. Il candidato principale che potrebbe prendere il suo posto è Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta che sta per ingaggiare Cristiano Giuntoli come nuovo ds. Il futuro dei rossoneri, però, passa soprattutto dalla qualificazione alla Champions.

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