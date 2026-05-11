Una serata totalmente nera per il Milan che cede il passo all'Atalanta tra le mura amiche mettendo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Il momento della verità per la truppa di Allegri che ha fallito la prova del nove, con numerosi calciatori e dirigenti sotto la lente d'ingrandimento dei tifosi. La serata a tinte scure del club all'ombra della Madonnina è iniziata con i cori di protesta contro il CEO Giorgio Furlani e terminata con la Curva Sud vuota, simbolo di una frattura sempre più evidente tra ambiente, società e squadra. A rendere la situazione ancora più critica la sconfitta pesante, difficile da assorbire dall'ambiente e con Allegri sempre più in bilico tra presente e futuro altrettanto incerti. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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