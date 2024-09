All'Estadio Mas Monumental di Buenos Aires l' Argentina ha celebrato uno dei suoi simboli in campo, Angel Di Maria . Il Fideo è stato accolto calorosamente dal pubblico argentino in occasione della partita contro il Cile valido per il settimo turno del girone di qualificazione al Mondiale 2026.

Messi ha scritto una lettera all'indirizzo di Di Maria letta al Monumental dall'ex Barcellona in video: "Spero che tu ti diverta molto con la tua famiglia e con i tuoi cari in questa serata. Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, abbiamo condiviso così tanto... Chi avrebbe mai pensato che sarebbe finita in questo modo? Ci mancherai molto, ci vediamo presto".

El Fideo ha aggiunto: "Ho avuto la fortuna di giocare con diverse generazioni. Non potevamo vincere niente prima, ma mi hanno insegnato a continuare a combattere e voglio ringraziarli per questo. Questi ragazzi invece mi hanno dato la possibilità di vincere tutto, sarò sempre grato a loro. Me ne vado così, con tutto questo amore. Grazie per sempre, ora sono un tifoso in più, in Copa America e ai Mondiali. Abbiamo molte 'palle' per continuare a vincere. Infine spendo due parole per mia moglie e le mie figlie, che non hanno mai permesso che le critiche mi ferissero".