Ennesimo atto di violenza durante una partita in Argentina. Questa volta le "protagoniste" in negativo della vicenda sono state le squadre di Quilmes e Atlanta. La partita ha fatto parlare di se non tanto per il risultato (2-1 per i padroni di casa) quanto per quello che è successo al fischio finale: calci, spintoni e cartellini rossi. Un finale da dimenticare di una sfida che già nei minuti conclusivi si stava facendo molto calda.