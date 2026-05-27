Matheo Machuca, giocatore dell'Argentina U17, è stato accusato di discriminazione da alcuni coetanei brasiliani durante il Campionato Sudamericano in Paraguay
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Il calcio viene nuovamente macchiato da un episodio di razzismo. Questa volta il "protagonista" è addirittura un ragazzo. Si tratta di Matheo Benítez Machuca, giocatore dell'Argentina U17. Come infatti riporta il quotidiano TyC Sport, il ragazza è stato accusato di discriminazione nei confronti dei giocatori brasiliani durante una partita del Campionato Sudamericano, motivo per cui la federazione gli ha imposto una sanzione molto dura.
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Caso di razzismo in Argentina: ecco cos'è successoNuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio. Non è certo una sorpresa ma quando accade l'episodio non può certo non fare effetto, anche quando a compiere questo viscido gesto è un ragazzo. È quello che è successo in Sudamerica dove a finire sotto accusa è stato un giocatore dell'Argentina U17. Si tratta di Matheo Benítez Machuca, calciatore squadra allenata da Diego Placente.
🔴 AFA | La Conmebol sancionó a Matheo Machuca por 4 meses por realizar gestos racistas ante Brasil en el Sudamericano Sub 17.— Matias Martinez (@Mati_Martinez) May 26, 2026
▶️ La FIFA le extendió la sanción a nivel Mundial.
▶️AFA ya presentó la apelación para intentar reducir el tiempo o que le permitan jugar a nivel… pic.twitter.com/Mu7vyzUSII
Come infatti riporta il quotidiano Tyc Sport, il giocatore ha ricevuto una squalifica di quattro mesi dalla Confederazione Sudamericana di Calcio (CONMEBOL) per frasi discriminatorie nei confronti di giocatori brasiliani durante una partita del Campionato Sudamericano di categoria che si è svolta in Paraguay. La sanzione inflitta al centrocampista dell'Independiente ha effetto immediato e, essendo stata estesa alla FIFA, ha ripercussioni anche a livello locale, ciò significa che non potrà giocare nemmeno nella squadra riserve dei diablos rojos (i diavoli rossi).
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