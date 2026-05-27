Il calcio viene nuovamente macchiato da un episodio di razzismo. Questa volta il "protagonista" è addirittura un ragazzo. Si tratta di Matheo Benítez Machuca, giocatore dell'Argentina U17. Come infatti riporta il quotidiano TyC Sport, il ragazza è stato accusato di discriminazione nei confronti dei giocatori brasiliani durante una partita del Campionato Sudamericano, motivo per cui la federazione gli ha imposto una sanzione molto dura.

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Caso di razzismo in Argentina: ecco cos'è successo

calciatore squadra allenata da Diego Placente.

🔴 AFA | La Conmebol sancionó a Matheo Machuca por 4 meses por realizar gestos racistas ante Brasil en el Sudamericano Sub 17.



▶️ La FIFA le extendió la sanción a nivel Mundial.



▶️AFA ya presentó la apelación para intentar reducir el tiempo o que le permitan jugar a nivel… pic.twitter.com/Mu7vyzUSII — Matias Martinez (@Mati_Martinez) May 26, 2026

Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio. Non è certo una sorpresa ma quando accade l'episodio non può certo non fare effetto, anche quando a compiere questo viscido gesto è un ragazzo. È quello che è successo in Sudamerica dove a finire sotto accusa è stato un giocatore dell' Argentina U17 . Si tratta di Matheo Benítez

Come infatti riporta il quotidiano Tyc Sport, il giocatore ha ricevuto una squalifica di quattro mesi dalla Confederazione Sudamericana di Calcio (CONMEBOL) per frasi discriminatorie nei confronti di giocatori brasiliani durante una partita del Campionato Sudamericano di categoria che si è svolta in Paraguay. La sanzione inflitta al centrocampista dell'Independiente ha effetto immediato e, essendo stata estesa alla FIFA, ha ripercussioni anche a livello locale, ciò significa che non potrà giocare nemmeno nella squadra riserve dei diablos rojos (i diavoli rossi).

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Secondo la denuncia presentata dalla squadra giovanile carioca,

Machuca avrebbe fatto un gesto scimmiesco nei loro confronti sul campo dello stadio Ameliano

. Sebbene le telecamere non abbiano ripreso il viscido gesto, l'arbitro David Ojeda ha ricevuto forti proteste, pur non avendo applicato il protocollo antirazzismo in quel momento. La Federazione calcistica argentina (AFA) ha dichiarato che presenterà ricorso contro la sanzione affinché il giovane giocatore possa partecipare alle amichevoli di preparazione ai Mondiali di categoria, che si terranno in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, periodo per il quale sarà già idoneo a giocare.

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