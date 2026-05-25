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ll Napoli ha avviato trattative per comprare Exequiel Zeballos, attaccante di 24 anni del Boca Juniors. Zeballos ha un contratto con il club argentino che scade fra sei mesi. Secondo TycSports la trattativa sta procedendo bene e gli Xeneizes chiedono una cifra superiore ai 12 milioni di euro.

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Il Napoli vuole Zeballos del Boca Juniors

Yesterday, Giovanni Manna met with the Exequiel Zeballos’ agent in #Napoli. The player is pushing for the move, and the club is keen to invest in him: an offer of around €10 million is being prepared for Boca Juniors in June. @Pasquale89G pic.twitter.com/VPUglZgny7 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) April 8, 2026

Che tipo di giocatore è Zeballos

Equi Fernández e Cristian Medina.

Il direttore sportivo del Napoli , Giovanni Manna, è al lavoro per portare nel club partenopeo l'attaccante del Boca Juniors Zeballos. La società azzurra è già in trattativa con la controparte, guidata da Juan Román. Il contratto del centravanti scade tra sei mesi e il suo club sarebbe determinato a non lasciarlo andare via a parametro zero. La trattativa per il suo rinnovo, inoltre, non è andata in porto: le parti hanno posizioni inconciliabili e il Boca Juniors sembra ormai destinato a perdere uno dei giocatori più promettenti della sua rosa. Appare probabile, quindi, che si cerchi di concludere la trattativa prima della pausa di dicembre. Per quanto riguarda le cifre, il Boca chiede almeno 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore: si parla di una proposta di 14 milioni di euro, molto vicino ai 15 della clausola rescissoria.Esterno offensivo, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili degli Xeneizes con cui ha anche debuttato tra i professionisti. Trattasi di unche è in grado di giocare su entrambe le fasce ma anche in posizione più centrale come una seconda punta. Inoltre, è dotato di ottimee sa districarsi molto bene negli spazi stretti grazie alla sua velocità. Possiede anche delle buone doti balistiche Nella scorsa stagione, nel campionato argentino, ha messo a segno quattro gol e due assist. In questa, finora, ha giocato otto partite, segnato un gol e fornito tre assist. Si tratta, inoltre, di uno degli ultimi rimasti della generazione di talenti del 2002 che comprende anche

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