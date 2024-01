Argentina, Riestra al debutto in Primera con l’attaccante che corre gare per soldi

Si chiama Samuel Portillo ed è un attaccante paraguayano classe '94 in forza alla formazione blanquinegra dal 2021. Corre i 100 metri in 12 secondi e ha ammesso: "Ho iniziato a giocare correndo gare per soldi"

Meno di venti giorni all'inizio della Copa de la Liga Profesional 2024. In Argentina le squadre iniziano a scaldare i motori in vista della nuova stagione. Al debutto assoluto nel massimo campionato argentino il Deportivo Riestra, espressione calcistica del quartiere di Nueva Pompeya di Buenos Aires. Che nel reparto avanzato può contare su un attaccante che ha iniziato a giocare correndo gare per soldi...

La storica promozione del Deportivo Riestra in Primera

Un 2023 che si è concluso come meglio non si poteva sperare. Nel quartiere di Nueva Pompeya di Buenos Aires la data 2 dicembre 2023 è ormai scolpita nella storia del Deportivo Riestra. Fondato nel 1931, il club blanquinegro, che gioca le proprie partite casalinghe all'Estadio Guillermo Laza (3.000 posti), a due passi letteralmente dal Pedro Bidegain o El Nuevo Gasómetro del San Lorenzo de Almagro, è riuscito a centrare la prima storica promozione nella massima divisione argentina.

"Los Malevos de Pompeya", dopo aver chiuso al settimo posto con 50 punti nella regular season del Gruppo B di Primera Nacional, hanno compiuto un autentico miracolo. Lo avranno pensato bene i tifosi del quartiere di Nueva Pompeya, visto come sono andati i playoff. Il Deportivo Riestra, allenato dal 36enne Matías Modolo, ha superato il SM Tucumán, il Quilmes e l'Almirante Brown in doppia sfida e il Deportivo Maipú in finale.

La formazione blanquinegra farà il suo debutto nella nuova edizione della Copa de la Liga il prossimo 29 gennaio contro l'Instituto Córdoba. Oltre al grande entusiasmo che si respira all'interno della società, il Deportivo Riestra potrà giocarsi le sue carte al primo anno nel massimo campionato argentino anche con un attaccante dalla storia particolare.

Parliamo di Samuel Portillo, 29enne punta centrale paraguayana in rosa dal febbraio 2021, proveniente dal CA Villa San Carlos. Nativo di Asunción, la più grande dote di Portillo è la velocità. Lo stesso attaccante blanquinegro ha rivelato di aver iniziato a correre per racimolare qualche soldo in più. Ecco la sua storia raccontata in un video pubblicato sui social del Riestra: "Ricordo che quando sono arrivato qui nel 2016 un amico mi ha portato al González Catán per correre delle gare per soldi. È stata la prima volta che ho iniziato a giocare".

"Stavo andando bene, mi sono fatto qualche manicotto e poi sono andato in Paraguay in vacanza. Lì ho fatto anche un paio di gare e ho guadagnato un paio di pesos in più", ha aggiunto Portillo.

Ma quanto tempo impiega Portillo a correre i 100 metri? Lui assicura: "L'ultima volta che mi sono misurato l'ho fatto in 12 secondi". La sfida ai difensori della Primera División argentina è stata lanciata. Occhio a "Speedy" Portillo...

