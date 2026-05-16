A ridosso della comunicazione ufficiale dei convocati per la Coppa del Mondo, Lionel Scaloni si prepara a guidare ancora una volta l’Argentina in un nuovo percorso pieno di difficoltà, con l’obiettivo di difendere il trofeo conquistato in Qatar. Il commissario tecnico è consapevole delle difficoltà che caratterizzano un torneo come il Mondiale, dove il talento non basta e incidono anche diversi fattori, spesso imprevedibili, decisivi per il cammino delle squadre. Nonostante ciò, resta alta la fiducia nel gruppo e nell’ambizione di competere ancora ai massimi livelli, con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste della competizione.

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Argentina, Scaloni crede nel sogno: a caccia del quarto Mondiale

"Il Mondiale è qualcosa di molto complesso. Tutti sappiamo che per vincerlo si devono incastrare tante cose, non solo giocare bene. È complicato, ma ci proveremo come sempre. L’Argentina in ogni Mondiale punta al massimo. È difficile, ma non impossibile, noi ci crediamo".

LA FORTUNA DI POTER VEDERE MESSI - "Vederlo giocare è una fortuna, chiunque direbbe la stessa cosa. Non mi piace pensare al dopo o a ciò che accadrà. Preferisco godermi il momento. Tutti vogliono vederlo giocare, è una fortuna che non capita tutti i giorni. Pensare che smetta ti rende triste, come è successo con Diego. Sono giocatori che hanno segnato la storia".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, osserva la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La mentalità, gestione e la pressione

"Da giocatore pensavo sempre alle conseguenze in caso di una sconfitta. Col tempo ho capito che è inutile. Bisogna vivere il presente e dare tutto, perché il giorno dopo la vita continua comunque, ma soprattutto ci sono cose anche più gravi"

IL RICORDO DELLA FOTO CON MESSI E MARADONA - "I sistemi devono adattarsi ai giocatori e non il contrario, perché con campioni come Messi e Maradona "il problema lo hanno gli avversari, non noi"

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Il prossimosi avvicina earriva all’appuntamento da campione in carica. La squadra e i tifosi alimentano il sogno di un bis storico, ma la strada si preannuncia in salita. Le principali nazionali avversarie saranno pronte a contendere il titolo, rendendo la corsa al trofeo ancora più complessa e aperta.

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