Lionel Scaloni ha condiviso le sue emozioni legate a quella che potrebbe essere stata l’ultima partita ufficiale di Lionel Messiin Argentina, il trionfo per 3-0 contro il Venezuela. Il commissario tecnico dell’Albiceleste ha raccontato l’atmosfera speciale vissuta quel giorno e ha espresso il desiderio di rivedere il fuoriclasse di Rosario in campo con la maglia della Seleccion, magari in un’amichevole celebrativa. Nessun indizio sulla convocazione per il Mondiale 2026 ma tanta voglia di chiudere il cerchio nel miglior modo possibile.
Lionel Scaloni ha raccontato le emozioni vissute durante la vittoria per 3-0 contro il Venezuela. Quella partita ha rappresentato, almeno per ora, l’ultima giocata da Lionel Messi in Argentina con la maglia della Seleccion. Il CT ha parlato di una giornata “spettacolare”, piena di significato. Ha ricordato l’atmosfera speciale allo stadio, la gioia della squadra e la presenza della famiglia di Messi. Secondo Scaloni, quella partita è stata un momento unico, pensato per celebrare il numero 10 e i suoi compagni. Nonostante l’evento sembrasse un addio, Scaloni non chiude la porta a un possibile ritorno. “Merita di giocare di nuovo”, ha detto, lasciando intendere che Messi potrebbe disputare un’altra partita in patria, anche solo amichevole.
Guardando al futuro, Scaloni non vuole affrettare le scelte per il Mondiale 2026. Ricorda che, nell’ultima edizione, due giocatori si infortunarono pochi giorni prima del torneo. Per questo preferisce aspettare e valutare ogni situazione con calma. L’Argentina chiuderà il 2025 con quattro amichevoli. Giocherà contro Venezuela e Porto Rico a ottobre, poi affronterà l’Angola e un’altra squadra da definire a novembre. A marzo 2026 potrebbe sfidare la Spagna nella Finalissima. A giugno, la nazionale potrebbe disputare un’ultima partita in Argentina. Questo match potrebbe rappresentare il vero saluto di Messi al suo pubblico prima del Mondiale in Nord America.
