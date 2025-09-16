Lionel Scaloni ha condiviso le sue emozioni legate a quella che potrebbe essere stata l’ultima partita ufficiale di Lionel Messi in Argentina , il trionfo per 3-0 contro il Venezuela. Il commissario tecnico dell’Albiceleste ha raccontato l’atmosfera speciale vissuta quel giorno e ha espresso il desiderio di rivedere il fuoriclasse di Rosario in campo con la maglia della Seleccion, magari in un’amichevole celebrativa. Nessun indizio sulla convocazione per il Mondiale 2026 ma tanta voglia di chiudere il cerchio nel miglior modo possibile.

Argentina, Scaloni fa sognare i tifosi: "Messi potrebbe giocare di nuovo"

Lionel Scaloni ha raccontato le emozioni vissute durante la vittoria per 3-0 contro il Venezuela. Quella partita ha rappresentato, almeno per ora, l’ultima giocata da Lionel Messi in Argentina con la maglia della Seleccion. Il CT ha parlato di una giornata “spettacolare”, piena di significato. Ha ricordato l’atmosfera speciale allo stadio, la gioia della squadra e la presenza della famiglia di Messi. Secondo Scaloni, quella partita è stata un momento unico, pensato per celebrare il numero 10 e i suoi compagni. Nonostante l’evento sembrasse un addio, Scaloni non chiude la porta a un possibile ritorno. “Merita di giocare di nuovo”, ha detto, lasciando intendere che Messi potrebbe disputare un’altra partita in patria, anche solo amichevole.