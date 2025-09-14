Dopo la finale persa contro i Seattle Sounders, l'Inter Miami subisce un'altra pesante sconfitta in North Carolina contro Charlotte.

Lorenzo Maria Napolitano 14 settembre - 10:07

L'Inter Miami, dopo aver iniziato bene il campionato, sta perdendo terreno e a seguito della sconfitta di questa notte contro Charlotte si ritrova in ottava posizione. Continua, dunque, il momento negativo post finale di Leagues Cup. Nella notte la formazione di Lionel Messi non è riuscita a imporsi contro la squadra della Carolina del Nord, attualmente in terza posizione nella classifica della Eastern Conference.

Il match poteva seguire subito un copione diverso, dato che sullo 0-0 alla squadra di Mascherano viene assegnato un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Messi, che prova il cucchiaio per sorprendere l'estremo difensore avversario; ma Kahlina si fa trovare pronto, resta immobile, e neutralizza il tentativo dell'argentino.

Parte da qui la serata da incubo dell'Inter Miami, dato che dopo pochissimi minuti la squadra di casa trova il vantaggio con la prima rete della serata di Idan Gorno. Il ventunenne israeliano, particolarmente ispirato, mette a ferro e fuoco la retroguardia della squadra della Florida e al quarantasettesimo firma anche il suo secondo gol personale. All'ottantesimo, a partita ormai già indirizzata, l'Inter Miami resta anche in dieci grazie all'espulsione di Avilés: la superiorità numerica viene egregiamente sfruttata da Charlotte che continua ad attaccare e aggiunge il terzo gol al tabellino, ancora con Gorno, che trasforma un calcio di rigore.

Sprofonda in classifica l'Inter Miami — Con 46 punti in 26 partite, la squadra di Messi occupa momentaneamente l'ottavo posto nella Eastern Conference. Posizione che non permette l'accesso diretto alla fase finale, bensì una sfida playoff per guadagnare il relativo pass. La sconfitta di questa notte è un boccone amaro da mandare giù, soprattutto perché è il secondo 3-0 di fila incassato dopo la brutta finale disputata contro i Seattle Sounders in Leagues Cup. E, mercoledì, tra soli tre giorni, l'Inter Miami potrà prendersi la rivincita contro Seattle, cercando di invertire questo trend negativo.