Messi tiene tutti sulle spine: “Ci sarò al Mondiale? Non ho ancora deciso”

Serata piena di emozioni per l' Argentina nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Venezuela . Quello di stanotte è stato l'ultimo tango di Leo Messi con la maglia della Nazionale tra la sua gente. La pulce ha salutato tutti con una doppietta e inizia il suo momento di riflessione in vista del prossimo Mondiale, dove l'ex Barcellona non ha ancora confermato la sua presenza, anzi.

LE PAROLE DI MESSI - "La questione è di guardare a una partita per volta. L'ho già detto: dopo il Mondiale in Qatar dissi che sarebbe stato difficile per me farcela a causa della mia età. Vedremo come mi sento; voglio fare una buona preseason. Sono emozionato e impaziente, ma non ho ancora preso una decisione".

ASSENTE ALLA PROSSIMA -"Ho parlato con Scaloni e ha deciso di lasciarmi riposare. Come ho appena detto, anche se sto meglio dopo l'infortunio, preferiamo evitare di viaggiare e riposarci bene in vista di quello che ci aspetta con l'Inter Miami. Abbiamo delle partite importanti, perché abbiamo l'obiettivo di vincere la MLS. A ottobre faremo di nuovo delle amichevoli e ci incontreremo di nuovo"