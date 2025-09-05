derbyderbyderby calcio estero Messi tiene tutti sulle spine: “Ci sarò al Mondiale? Non ho ancora deciso”

Messi tiene tutti sulle spine: “Ci sarò al Mondiale? Non ho ancora deciso”

"The last dance" ? In Argentina tutti trattengono il fiato sulla decisione della Pulce in vista della prossima competizione FIFA. Le sue parole aprono vari scenari
Michele Massa
Serata piena di emozioni per l'Argentina nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Venezuela. Quello di stanotte è stato l'ultimo tango di Leo Messi con la maglia della Nazionale tra la sua gente. La pulce ha salutato tutti con una doppietta e inizia il suo momento di riflessione in vista del prossimo Mondiale, dove l'ex Barcellona non ha ancora confermato la sua presenza, anzi.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SETTEMBRE 04: Lionel Messi insieme ai suoi figli prima del fischio d'inizio (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Messi lascia tutti col dubbio, non è ancora certa la sua presenza al Mondiale

LE PAROLE DI MESSI - "La questione è di guardare a una partita per volta. L'ho già detto: dopo il Mondiale in Qatar dissi che sarebbe stato difficile per me farcela a causa della mia età. Vedremo come mi sento; voglio fare una buona preseason. Sono emozionato e impaziente, ma non ho ancora preso una decisione".

Lionel Messi, 37 anni, attaccante dell'Inter Miami. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

ASSENTE ALLA PROSSIMA -"Ho parlato con Scaloni e ha deciso di lasciarmi riposare. Come ho appena detto, anche se sto meglio dopo l'infortunio, preferiamo evitare di viaggiare e riposarci bene in vista di quello che ci aspetta con l'Inter Miami. Abbiamo delle partite importanti, perché abbiamo l'obiettivo di vincere la MLS. A ottobre faremo di nuovo delle amichevoli e ci incontreremo di nuovo"

