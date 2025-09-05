Il capitano dell'Argentina avrebbe rivolto dure parole al connazionale dopo la finale persa con il Seattle: querelle subito spenta dallo stesso attaccante vincitore della competizione.

Mattia Celio Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 10:13)

La finale di Leagues Cup continua a fare discutere. La partita ha visto la netta vittoria del Seattle sull'Inter Miami di Leo Messi per 3-0, ma a fare parlare di se è stata la rissa subito dopo il fischio finale con protagonista in negativo Luis Suarez. Ma ieri sera sono venuti fuori altri particolari con protagonista, questa volta, proprio il capitano dell'Argentina. Ecco cosa è successo.

Inter Miami - Seattle, Messi duro con De La Vega nel post partita — Come ormai è evidente, la finale di Leagues Cup tra Inter Miami e Seattle ha fatto discutere più per quello che è successo dopo la partita che per il risultato. Lo sputo di Luis Suarez ad un membro dello staff avversario e la conseguente rissa che ha visto coinvolti diversi giocatori, tra cui anche Sergio Busquets, rappresenta una grande macchia per quello che è il gioco del calcio. Ma, come riporta Alan Gordon, ex giocatore della MLS e ora commentatore, anche Lionel Messi avrebbe perso le staff dopo il fischio finale.

Il campione argentino, ieri autore di una doppietta nel 3-0 sul Venezuela, avrebbe avuto uno scontro verbale con Pedro de la Vega, attaccante del Seattle, verso il quale avrebbe rivolto dure parole: "Non giocherai mai per la nazionale finché ci sarò io". Così avrebbe detto il nativo di Rosario. Parole che Gordon ha commentato così: "È successo davvero. Io trovo questa cosa disgustosa".

A calmare le acque, però, è intervenuto lo stesso De La Vega prendendo le distanze da qualsiasi polemica: "Messi è il migliore, è campione del mondo, è il mio idolo. Quello che è successo faceva parte del gioco. Ho cercato di restare concentrato e di non prenderla sul personale". Classe 2001, l'attaccante non ha ancora esordito in Nazionale. La sua ultima presenza con la maglia dell'Albiceleste risale al 2019 nella sfida contro il Perù della categoria Under 20.